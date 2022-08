Xiaomi 12T Pro apparaît sur Google Play Console

Xiaomi devrait apporter bientôt un nouveau smartphone 12T Pro avec un appareil photo 200MP et un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et l’appareil vient d’apparaître sur la console Google Play.







Liste Xiaomi 12 Pro sur GPC

La liste confirme le nom de l’appareil et quelques autres spécifications clés, notamment 12 Go de RAM, Android 12 et le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 susmentionné. La résolution d’affichage est répertoriée à 1220×2712 px, ce qui correspond au Redmi K50 Ultra récemment annoncé.







Fuite d’image du Xiaomi 12T Pro

Sur la base de rumeurs antérieures, Xiaomi 12T Pro pourrait être lancé avec le capteur HP1 200MP de Samsung qui a déjà fait ses débuts sur le X30 Pro de Motorola en Chine. Xiaomi 12T Pro devrait être lancé au cours du troisième trimestre 2022.

Passant par