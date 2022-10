Xiaomi 12 Lite 5G NE, Xiaomi 13 Lite et Xiaomi Civi 2 pourraient tous être le même appareil

Le prochain Xiaomi 13 Lite a été repéré dans la base de données IMEI aujourd’hui, portant le numéro de modèle 2210129SG. Le fait qu’un 13 Lite soit en préparation n’est pas une surprise, nous avons toujours supposé que le 12 Lite aurait un successeur. Son numéro de modèle, cependant, est très intrigant.

En effet, la semaine dernière, le même numéro de modèle a été vu dans une autre base de données, où son nom était censé être Xiaomi 12 Lite 5G NE lors de son lancement final. Cela nous a fait penser qu’il n’y a que quelques options qui expliquent ce qui se passe ici. Peut-être que Xiaomi a d’abord choisi l’un de ces deux noms, puis a changé d’avis et a ensuite opté pour l’autre. Peut-être que l’une de ces listes ou les deux sont truquées d’une manière ou d’une autre (vous ne pouvez jamais en être sûr).

Ou, et c’est certainement celui qui peut s’avérer le plus déroutant pour les consommateurs, peut-être que les deux sont vrais, et l’entreprise vendra simplement le même appareil sous deux noms différents, sur des marchés différents. Ce ne serait certainement pas une première pour Xiaomi.

Mais attendez, il y a plus ! Selon les rumeurs, le 12 Lite 5G NE et le 13 Lite seraient des versions renommées du Civi 2 qui a été lancé en septembre en Chine. Nous pourrions donc nous retrouver avec trois smartphones identiques en tout sauf le nom (et la disponibilité sur le marché). Tel est le monde dans lequel nous vivons.



Xiaomi Civi 2

Nous espérons que ce n’est pas ce qui va réellement se produire, mais pour l’instant, on ne sait pas laquelle de nos options décrites ci-dessus est la plus susceptible de se produire. Nous vous tiendrons au courant.

