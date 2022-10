Xiaomi 12 Lite 5G NE est en route en tant que Civi 2 renommé pour les marchés internationaux

Vers la fin de l’année dernière, Xiaomi a rafraîchi le Mi 11 Lite 5G en lançant le 11 Lite 5G NE, un pratiquement identique smartphone avec un chipset différent. En 2022, il y aura apparemment aussi un modèle NE pour la série Lite, mais celui-ci viendra avec plus de différences.

Selon une source chinoise, le prochain Xiaomi 12 Lite 5G NE a été repéré dans une base de données IMEI, qui a révélé son existence et son numéro de modèle, soit 2210129SG. Le “G” à la fin signifie qu’il s’agit d’un appareil qui servira le marché mondial, pas le marché chinois.

Et cela prend tout son sens si l’on considère le fait que la rumeur dit qu’il s’agira d’un Civi 2 renommé. Ce téléphone est déjà en vente en Chine, il serait donc logique que le modèle renommé ne se trouve qu’ailleurs.

Le Xiaomi Civi 2 a un chipset différent par rapport au 12 Lite d’origine – le Snapdragon 7 Gen 1, qui devrait être plus performant que le Snapdragon 778G. Il a également un appareil photo principal différent, avec une résolution de 50 MP et non 108 MP, et un ultra large de 20 MP au lieu du capteur de 8 MP installé sur le Lite existant. Alors que la caméra selfie elle-même semble être la même, la Civi 2 est livrée avec un capteur ultra large supplémentaire et un flash à double LED. La batterie est également légèrement plus robuste à 4 500 mAh contre 4 300 mAh, tandis que toutes les autres spécifications sont, sinon identiques, du moins incroyablement similaires.

Chose intéressante, le 2210129SG a déjà été certifié par la FCC en septembre, donc son lancement peut être plus proche que vous ne le pensez. D’après le processus FCC, nous avons découvert que le 12 Lite 5G NE aura trois configurations : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 8/128 Go et 8/256 Go.

Passant par (en chinois)