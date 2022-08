Xiaolang Zhang, ancien employé d’Apple, plaide coupable

Xiaolang Zhang, un ancien employé d’Apple accusé d’avoir volé des fichiers informatiques contenant des secrets commerciaux sur la division automobile secrète d’Apple, a plaidé coupable lundi devant le tribunal fédéral de San Jose.

L’accord de plaidoyer de Zhang avec le gouvernement américain est sous scellés, selon dépôt au tribunal le lundi. Zhang risque jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 250 000 $ après avoir plaidé coupable à une accusation de crime de vol de secrets commerciaux. Le jugement est prévu pour novembre.

Zhang a été accusé d’avoir téléchargé des fichiers internes d’Apple sur le projet automobile de l’entreprise, en particulier un document de 25 pages comprenant des schémas techniques d’un circuit imprimé pour un véhicule autonome. Zhang a également été accusé d’avoir pris des manuels de référence et des PDF décrivant les prototypes d’Apple et les exigences en matière de prototypes.

Zhang a été arrêté par des agents fédéraux en juillet 2018 à l’aéroport de San Jose, où il prévoyait de s’envoler pour la Chine. Il travaillait auparavant pour Apple depuis 2015, plus récemment en tant qu’ingénieur matériel au sein de l’équipe des véhicules autonomes d’Apple, selon des documents d’accusation du FBI et du bureau du procureur américain.

Les accusations ont donné un aperçu d’un côté secret d’Apple que la société, même des années plus tard, ne reconnaît toujours pas : sa division développant des véhicules électriques autonomes.

Dans les documents de facturation de 2018, un agent du FBI a déclaré que cette société comptait environ 5 000 employés “divulgués”, ce qui signifie qu’ils étaient au courant du projet, et 2 700 “employés principaux” ayant accès aux documents et aux bases de données du projet.

Apple utilise un logiciel interne pour suivre quels employés sont divulgués sur quels projets et sont tenus de suivre une formation au secret en personne, selon la plainte. Zhang a travaillé dans l’équipe de calcul du projet de voiture autonome, qui a conçu et testé des circuits imprimés pour les capteurs.

Les schémas de conception de circuits sont considérés parmi les secrets commerciaux les plus précieux de l’industrie électronique.

Apple a d’abord soupçonné Zhang d’avoir volé des secrets commerciaux après avoir pris un congé de paternité et s’être rendu en Chine. Lorsqu’il est revenu dans l’entreprise, il a remis sa démission, affirmant qu’il souhaitait retourner en Chine et prendre soin de sa mère, selon la plainte de 2018.

Il a déclaré à Apple qu’il prévoyait de travailler pour Xmotors, l’une des principales sociétés chinoises de véhicules électriques, et que son accès au réseau d’Apple avait été coupé.

Une enquête d’Apple a révélé que Zhang avait téléchargé des documents et des informations à partir des bases de données de l’entreprise, selon la plainte. Les caméras en circuit fermé d’Apple ont même capturé Zhang entrant dans les laboratoires et retirant du matériel, qui a ensuite été identifié comme des circuits imprimés et un serveur Linux, selon la plainte.

Un autre ancien employé d’Apple, Jizhong Chen, fait également face à des accusations liées au prétendu vol de secrets commerciaux de la division des voitures électriques d’Apple au début de 2019. Dans cette affaire, Chen, un citoyen américain, prévoyait également de se rendre en Chine. Chen n’a pas plaidé coupable et est représenté par le même avocat que Zhang. Une date de procès n’a pas été fixée.

Un avocat de Zhang n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les représentants d’Apple n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.