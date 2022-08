Xiao Jianhua, milliardaire sino-canadien, condamné à 13 ans de prison à Shanghai

Un magnat canadien d’origine chinoise qui a disparu de Hong Kong en 2017 a été condamné vendredi à 13 ans de prison pour une série d’infractions financières de plusieurs milliards de dollars et sa société a été condamnée à une amende de 10,5 milliards de dollars, a annoncé un tribunal.

Xiao Jianhua a été reconnu coupable d’avoir détourné des milliards de dollars de dépôts auprès de banques et d’assureurs contrôlés par son Tomorrow Group et d’avoir offert des pots-de-vin à des fonctionnaires, a déclaré le Tribunal populaire intermédiaire n°1 de Shanghai sur son compte de réseau social.

Xiao a été condamné à une amende de 6,5 millions de yuans (1,24 million de dollars canadiens) et son entreprise a été condamnée à une amende de 55 milliards de yuans (10,5 milliards de dollars canadiens), a indiqué le tribunal.

Xiao a été vu pour la dernière fois dans un hôtel de Hong Kong en janvier 2017 et aurait été emmené sur le continent par les autorités chinoises. Des informations ont par la suite indiqué qu’il faisait l’objet d’une enquête par les autorités anti-corruption, mais aucun détail n’a été publié.

Pékin refuse l’accès consulaire

Le gouvernement canadien a déclaré que les diplomates avaient été empêchés d’assister à son procès du 5 juillet.

Xiao était considéré comme un citoyen chinois, ce qui signifiait qu’il n’avait pas le droit de voir des diplomates canadiens en vertu d’un traité consulaire entre les deux gouvernements, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Cela suggérait que Xiao était peut-être entré sur le continent en utilisant un document de voyage chinois au lieu de son passeport canadien. Pékin a dans d’autres cas refusé aux diplomates l’accès aux citoyens de leur pays qui sont entrés en utilisant des documents d’identité chinois.

« La Chine ne reconnaît pas les citoyens chinois ayant la double nationalité. Xiao Jianhua a la nationalité chinoise », a déclaré Wang. “Il ne jouit pas du droit à la protection consulaire des autres pays.”

L’ambassade du Canada à Pékin a transmis une demande de commentaires au gouvernement canadien à Ottawa.

Tomorrow Group a été lié à une série de poursuites anti-corruption et de saisies de sociétés financières par les régulateurs.

L’annonce de vendredi indique que Xiao et Tomorrow Group ont été reconnus coupables d’avoir indûment pris plus de 311,6 milliards de yuans (59 milliards de dollars) au public et d’avoir abusé de biens et d’argent confiés totalisant 148,6 milliards de yuans (28,3 milliards de dollars).

Xiao a disparu au milieu d’une vague de poursuites contre des hommes d’affaires chinois accusés d’inconduite.

Cela a alimenté la spéculation selon laquelle le Parti communiste au pouvoir pourrait enlever des personnes en dehors du continent. À l’époque, Hong Kong interdisait à la police chinoise d’opérer dans l’ancienne colonie britannique, qui a un système juridique distinct.

Depuis lors, Pékin a renforcé le contrôle sur Hong Kong, suscitant des plaintes selon lesquelles il viole l’autonomie promise lors du retour du territoire à la Chine en 1997. Le Parti communiste a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020 et a emprisonné des militants pro-démocratie.

La police de Hong Kong a enquêté sur la disparition de Xiao et a déclaré qu’il avait traversé la frontière vers le continent. Une annonce dans le journal Ming Pao au nom de Xiao la même semaine a nié qu’il avait été enlevé contre son gré.

Au moment de sa disparition, Xiao valait près de 7 milliards de dollars, faisant de lui la 32e personne la plus riche de Chine, selon le rapport Hurun, qui suit les riches du pays.

En 2020, les régulateurs ont saisi neuf sociétés contrôlées par Xiao.

Cela comprenait quatre assureurs, deux sociétés de valeurs mobilières, deux sociétés de fiducie et une société impliquée dans les contrats à terme financiers. Le magazine économique Caixin rapportait à l’époque que les actifs saisis s’élevaient à près d’un milliard de yuans (191 millions de dollars).

Un régulateur bancaire à la retraite, Xue Jining, a admis avoir reçu 400 millions de yuans (76 millions de dollars) de pots-de-vin dans une affaire de corruption liée à Baoshang Bank Ltd. dans la région nord de la Mongolie intérieure, que les régulateurs ont saisi à Tomorrow en 2019.