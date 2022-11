Xi torréfie le Premier ministre canadien au G20

Le président chinois a réprimandé Justin Trudeau, laissant entendre qu’il a divulgué le contenu de leur rencontre aux médias

Le président chinois Xi Jinping a publiquement critiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour avoir divulgué le contenu de leur réunion aux médias. Des journalistes canadiens ont capturé l’échange sur vidéo lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, mercredi.

À peine une minute, l’échange s’ouvre avec Xi, parlant par l’intermédiaire d’un traducteur, disant à Trudeau que “Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué dans les journaux.”

“Ce n’est pas approprié. Et ce n’est pas ainsi que la conversation a été menée. Xi a ajouté. “S’il y avait de la sincérité de votre part…”

« Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc, et c’est ce que nous continuerons d’avoir », Trudeau a répondu, parlant au-dessus du traducteur essayant toujours de finir de relayer les paroles de Xi.

“Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord”, a ajouté le dirigeant canadien.

« Créons les conditions [for that] première,” a répondu Xi en offrant une poignée de main à Trudeau. Alors que le dirigeant chinois souriait et passait à autre chose, le Premier ministre canadien s’est éloigné de la caméra, tout seul.

La caméra du CDN Pool a capturé une conversation difficile entre le président chinois Xi et le Premier ministre Trudeau au G20 aujourd’hui. Dans ce document, Xi exprime son mécontentement que tout ce qui a été discuté hier “ait été divulgué dans le(s) journal(s), ce n’est pas approprié… et ce n’est pas ainsi que la conversation a été menée”. pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) 16 novembre 2022

Ce que Reuters a décrit comme “une rare manifestation d’agacement public” par Xi fait suite aux reportages des médias sur le contenu de sa rencontre avec Trudeau mardi.

Au cours de la réunion de dix minutes, Trudeau a soulevé “sérieux soucis” sur la Chine “activités d’ingérence” au Canada, allant de l’espionnage industriel à l’ingérence dans les élections fédérales de 2019, un “source gouvernementale” a déclaré à l’AFP.

Selon la même source, ils ont également discuté de la situation en Ukraine, en Corée du Nord et de la prochaine conférence sur la biodiversité en décembre, que Pékin et Ottawa co-organisent.

