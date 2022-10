Xi s’engage à élever l’armée chinoise aux “normes de classe mondiale”

La tâche sera accomplie d’ici 2027, a déclaré le président

L’armée chinoise sera amenée à “normes de classe mondiale” d’ici 2027, date à laquelle il marquera son 100e anniversaire, a promis dimanche le président Xi Jinping dans son discours d’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste.

Au cours des cinq prochaines années, l’Armée populaire de libération (APL) intensifiera l’entraînement des troupes et améliorera la préparation au combat à tous les niveaux, a déclaré M. Xi à l’auditoire du Grand Palais du Peuple à Beijing.

“Nous renforcerons la construction du Parti à tous les niveaux dans les forces armées populaires pour nous assurer qu’elles obéissent toujours aux ordres du Parti”, a-t-il ajouté. il a dit.

Selon Xi, des institutions seront créées au sein de l’APL pour améliorer le travail politique, renforcer le commandement, renforcer la discipline et lutter contre la corruption dans ses rangs.

Avoir une armée capable est une tâche stratégique pour construire une société socialiste moderne en Chine, a insisté Xi, ajoutant que “La sécurité nationale est le fondement du renouveau national.”

Cependant, il a réitéré que Pékin ne cherchera pas à obtenir l’hégémonie sur la scène internationale, car le pays rejette toute forme de politique de puissance et d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres États. Le pays s’efforce de « interactions positives » avec d’autres acteurs majeurs afin de parvenir à une coexistence pacifique et à la stabilité, a-t-il déclaré.

La Chine possède actuellement la plus grande armée du monde en termes d’effectifs, avec plus de 2 millions de soldats, marins et aviateurs actifs. L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a également classé le pays au deuxième rang des vendeurs d’armes au monde, après les États-Unis, dans ses recherches pour l’année 2020.