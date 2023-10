Pékin est prêt à élargir sa coopération avec Moscou et Oulan-Bator, a déclaré le président chinois

La Chine a l’intention de développer un corridor économique la reliant à la Russie via la Mongolie, a annoncé jeudi le président Xi Xinping lors d’une réunion avec son homologue mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh.

Le dirigeant chinois a promis que son pays continuerait à soutenir des relations économiques « solides » entre les trois États.

« La Chine est prête à élargir la coopération trilatérale avec la Mongolie et la Russie et à travailler continuellement à l’établissement du corridor économique trilatéral », a-t-il ajouté. » a déclaré Xi lors de la réunion, selon la Télévision centrale de Chine.

Le projet de corridor économique Chine-Russie-Mongolie a été lancé pour la première fois en 2016 et est depuis en développement. La principale route commerciale reliant les trois voisins aiderait à la fois le développement régional et contribuerait aux projets d’intégration mondiale en renforçant « la synergie entre l’initiative de la Ceinture et la Route proposée par la Chine, l’Union économique eurasienne de la Russie et la vision de la Route des Prairies de la Mongolie », Les médias chinois ont rapporté mercredi.

Une agence des Nations Unies soutenant les pays en développement a déjà fait l’éloge du projet, notant dans un rapport que la situation stratégique de la Mongolie entre la Russie et la Chine l’offre. « une opportunité unique de renforcer les liens commerciaux entre l’Asie et l’Europe tout en étendant sa portée à de nouveaux marchés ».

À la mi-septembre, Moscou a également salué la coopération croissante avec la Chine et la Mongolie, affirmant que les relations entre les trois voisins se développaient. « de manière dynamique et fructueuse ». A cette époque, le président russe Vladimir Poutine avait rencontré Xi et Khurelsukh en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai.

« Tous les accords conclus dans un format trilatéral : Russie-Mongolie-Chine sont mis en œuvre. » a déclaré le dirigeant russe le mois dernier, ajoutant qu’ils avaient réalisé des progrès visibles dans les domaines du commerce, de l’industrie, des sciences et des technologies avancées. Le président a également demandé que le programme de corridors économiques soit prolongé de cinq ans supplémentaires.

Mercredi, Xi a également exprimé son espoir de voir la construction rapide d’un important gazoduc reliant son pays à la Russie via la Mongolie. Le projet contribuera à la sécurité énergétique des nations et renforcera les liens entre les deux voisins, a déclaré le dirigeant chinois.

Le projet, baptisé Power of Siberia 2, acheminera le gaz naturel de la péninsule russe de Yamal vers la Chine. Auparavant, ces gisements de gaz desservaient le marché de l’UE via plusieurs gazoducs, dont Nord Stream, qui a été saboté en septembre 2022. Aujourd’hui, la Russie réoriente ses exportations de gaz vers l’Asie dans le contexte des sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés à Moscou en raison du conflit ukrainien.