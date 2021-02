Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que son pays avait réalisé le « miracle humain » de l’élimination de l’extrême pauvreté, bien que des questions continuent d’entourer les critères du Parti communiste pour faire cette réclamation.

Lors d’une cérémonie fastueuse à Pékin, M. Xi a décerné des médailles à des fonctionnaires des communautés rurales, certains portant des vêtements traditionnels appartenant à des minorités ethniques, et a promis de partager cet «exemple chinois» avec d’autres pays en développement.

« Aucun autre pays ne peut sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté en si peu de temps », a déclaré M. Xi.

« Un miracle humain a été créé qui restera dans l’histoire. »

L’année dernière, la Chine a affirmé qu’elle avait atteint son objectif de longue date de porter tous ses habitants au-dessus d’un seuil de pauvreté de 2,30 dollars de revenu quotidien.

C’est légèrement au-dessus du seuil le plus bas de la Banque mondiale de 1,90 $, mais en dessous de ce qui est recommandé pour les pays à revenu plus élevé.

La Banque mondiale affirme que la Chine a sorti plus de 800 millions de personnes de l’extrême pauvreté depuis qu’elle s’est tournée vers les réformes du marché dans les années 1970, après des décennies de planification étatique et de campagnes maoïstes mal avisées qui avaient étouffé l’économie.

La Chine « fournit désormais une aide aux pays en développement » qui luttent toujours contre la pauvreté, a déclaré M. Xi.

En 2015, Xi s’est engagé à éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2020, un pilier de l’objectif du Parti communiste de construire une «société modérément prospère» d’ici le 100e anniversaire de sa fondation plus tard cette année.

Avant la date limite, le gouvernement a versé des milliards de yuans dans des infrastructures telles que les routes et les immeubles d’appartements modernes, et a offert des incitations fiscales et des subventions aux communautés rurales pauvres.

Le niveau de vie en Chine a en effet radicalement changé depuis les années 1970, avec des centaines de millions de modes de vie de consommateurs vivants que les générations passées n’auraient pas pu imaginer.

Mais les affirmations de Pékin ont suscité du scepticisme.

Les critiques ont souligné le seuil de pauvreté relativement bas, les allégations de cas de corruption liés aux fonds de lutte contre la pauvreté et les questions perpétuelles quant à savoir si les données officielles sont massées pour atteindre les objectifs politiques des partis.

