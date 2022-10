Xi se positionne pour un troisième mandat historique alors que le congrès du parti chinois commence

Le dirigeant chinois Xi Jinping s’est engagé dimanche à faire de la Chine un “grand pays socialiste moderne” en ouvrant une réunion du Parti communiste où il devrait obtenir un troisième mandat, bouleversant la convention des hauts dirigeants qui se retirent après une décennie au pouvoir. “A partir de maintenant, la mission principale du Parti communiste chinois est d’unir et de diriger tous les peuples de la nation pour construire une grande nation socialiste moderne”, a déclaré Xi aux 2 340 hauts responsables du parti réunis dans le Grand Palais du Peuple à Pékin pour une conclave deux fois par décennie.

Le discours de Xi, qui fixe l’agenda national pour au moins les cinq prochaines années, a souligné la nécessité pour le parti de « lutter » pour redonner de la grandeur à la Chine. Déjà, la Chine a créé un “nouveau choix” pour l’humanité en créant une forme de gouvernement unique, a déclaré Xi.

En tant que dirigeant chinois le plus puissant depuis des décennies, Xi a promu sa vision nationaliste d’un «rêve chinois» pour reconquérir la place de la nation au centre des affaires mondiales. Pour que la Chine devienne une puissance militaire, économique et culturelle, a déclaré Xi, le parti devra naviguer dans “des changements jamais vus depuis un siècle” – ce qui implique qu’une main ferme au sommet est essentielle au succès.

Lorsque Xi a pris ses fonctions en 2012, le transfert de pouvoir en douceur a indiqué à certains observateurs que le système politique chinois était passé d’un régime personnel à un système de transitions de leadership régularisées. Mais Xi a défié les attentes.

Avec des campagnes anti-corruption sans fin et un accent sur la discipline, il a pris en charge le parti. Le reste de la société chinoise a été aligné sur les mesures de sécurité qui ont poussé les militants des droits de l’homme dans la clandestinité et écrasé la résistance à Hong Kong et dans la province occidentale du Xinjiang. Sous son règne, la critique internationale de la Chine a été violemment repoussée par les diplomates « guerriers loups ».

La réunion de six jours se terminera lorsque les délégués approuveront officiellement le rapport de Xi (avec d’éventuelles modifications mineures), adopteront des modifications à la constitution du parti et choisiront un nouveau Comité central, un organe décisionnel de quelque 370 membres. Le nouveau comité se réunit alors et nomme un nouveau Politburo de 25 membres et le Comité permanent de sept membres, qui est le véritable sommet du pouvoir.

Xi est presque certain d’être réintégré en tant que secrétaire général et chef de la Commission militaire centrale du parti, ses deux postes les plus importants. (Sa continuation attendue en tant que président de la Chine – officiellement “président de l’État” – sera confirmée l’année prochaine par la législature.)

Les observateurs surveillent qui sera promu pour le rejoindre au Politburo pour tout signe de contestation du règne de Xi ou d’un successeur désigné. Mais après une décennie de concentration du pouvoir par Xi entre ses propres mains, peu de gens considèrent que l’un ou l’autre résultat est probable. Les limites du mandat à la présidence ont été supprimées en 2018, ouvrant la voie à Xi pour gouverner à vie s’il le souhaite.

“Xi Jinping vise non seulement un troisième mandat, mais également un quatrième mandat”, a déclaré Willy Wo-Lap Lam, chercheur principal à la Jamestown Foundation. “Il a encore 10 ans pour choisir son successeur.”

Avant le jour de l’ouverture du congrès, China Central Television, le radiodiffuseur d’État, a publié une série sur le leadership de Xi avec le titre de “navigateur” – une phrase qui fait écho à l’appellation de “timonier” de Mao Zedong. Un résultat possible de la réunion pourrait être la restauration du système de « président du comité central » utilisé par Mao, ou pour Xi de prendre une appellation non officielle telle que « chef du peuple » pour indiquer son statut incontesté.

Le style de leadership de Xi, caractérisé par une préférence pour diviser les gens en ennemis et amis, signifie qu’il n’est pas quelqu’un qui est prêt à faire des compromis, a déclaré Chien-Wen Kou, politologue à l’Université nationale Chengchi à Taiwan. L’analyse textuelle des paroles de Xi au fil des ans montre qu’il fait l’éloge de la «lutte» et la considère comme quelque chose à valoriser. “Cela nous dit comment il pense à traiter avec les ennemis”, a déclaré Kou. “Il ne fera essentiellement aucune concession sur ses principes de base, que ce soit pour les relations sino-américaines, les relations avec Taïwan ou son approche des fonctionnaires corrompus.”

Même s’il y a une résistance au programme de Xi, il est peu probable qu’il apparaisse lors du congrès soigneusement scénarisé. Après des mois de négociations à huis clos entre Xi et d’autres hauts responsables, le rapport de travail diffuse des prescriptions politiques à la base du parti. Pour le parti, le processus chorégraphié, aboutissant à un vote à main levée pour approuver le nouveau programme, est un moyen de renforcer la légitimité conformément aux affirmations selon lesquelles la Chine est également démocratique.

Bon nombre des mises à jour les plus importantes de Xi concernant les perspectives politiques de la Chine ont eu lieu lors du dernier congrès du parti en 2017, lorsqu’il a annoncé une “nouvelle ère” et redéfini la “principale contradiction” à laquelle la société est confrontée, consistant à essayer de produire plus pour s’assurer que les gens ont une meilleure qualité. de la vie – un changement sismique dans le cadre marxiste du parti avec des ramifications de grande envergure pour les priorités nationales. Lors d’une réunion du Politburo en août, les principaux dirigeants ont déclaré qu’il y aurait une continuité dans la promotion d’un programme de “prospérité commune”, le renforcement du parti dans le pays et la construction d’un “avenir partagé pour l’humanité” à l’étranger – tous des slogans clés de Xi.

Mais le congrès ajoute de l’urgence à l’ambition de Xi à un moment où l’économie chinoise ralentit et où Pékin fait face à de nouvelles critiques des nations occidentales concernant l’agression contre Taïwan et son partenariat étroit avec la Russie. “Xi a essayé de relancer certaines politiques maoïstes pour l’économie”, comme se concentrer sur les entreprises publiques, se concentrer sur la lutte contre les inégalités et créer un système de “circulation interne” comme moyen de se préparer au découplage des États-Unis et de l’Occident. , dit Lam.

Sous son prédécesseur, le parti a expérimenté de petites réformes vers ce qu’il appelle la «démocratie intra-parti» en autorisant un sondage par des hauts fonctionnaires comme moyen d’évaluer le soutien à divers dirigeants pour atteindre le Politburo et son comité permanent.

Xi a abandonné ces réformes en 2017. Au lieu de cela, il a rencontré les anciens du parti un par un pour recueillir des recommandations, l’aidant à empêcher la formation de cliques qui pourraient contester son pouvoir. “C’est un autre exemple de la paranoïa de Xi Jinping”, a déclaré Susan Shirk, spécialiste de la politique chinoise à l’Université de Californie à San Diego.

Un contrôle plus strict ne signifie pas nécessairement que Xi obtiendra les résultats qu’il souhaite. Dans un livre récemment publié, Shirk soutient que le pouvoir centralisé de Xi et la pression descendante sur les responsables poussent les cadres à des éloges trop enthousiastes et à un respect excessif des objectifs de Xi, ce qui peut conduire à des erreurs politiques. “Le train en marche des subordonnés pour prouver leur loyauté et protéger leur propre carrière conduit à aller trop loin”, a-t-elle déclaré.

Shirk pense que Xi n’utilisera probablement pas son troisième mandat pour changer de cap. “Il s’est vraiment enfermé dans les cinq prochaines années difficiles”, a-t-elle déclaré. “Après le congrès, les subordonnés seront d’autant plus intimidés et craintifs à moins que Xi ne diffuse son autorité personnelle pour la partager avec d’autres hauts dirigeants.”