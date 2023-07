Xi s’attaque aux « révolutions de couleur »

L’ingérence extérieure dans les affaires des États souverains ne doit pas être autorisée, a déclaré le dirigeant chinois

Les membres de l’Organisation de coopération de Shanghai doivent résister aux tentatives extérieures d’organiser des soulèvements, a déclaré mardi le président chinois Xi Jinping dans un discours prononcé lors du sommet virtuel de l’OCS.

« Il est nécessaire de s’opposer catégoriquement à toute tentative d’ingérence de l’extérieur et d’inspirer des révolutions de couleur sous quelque prétexte que ce soit », Xi a souligné.

Lors de son discours, le dirigeant chinois a également critiqué la pratique consistant à imposer des sanctions sans l’approbation de l’ONU et a appelé les membres de l’OCS à accroître leurs échanges en devises nationales.

L’Organisation de coopération de Shanghai est une organisation politique, économique et de sécurité eurasienne, qui réunit la Chine, la Russie, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

C’est actuellement le plus grand bloc régional du monde en termes d’étendue géographique et de population. L’OCS a été élargie lors du sommet actuel avec l’inclusion officielle de l’Iran.

Xi s’est prononcé à plusieurs reprises contre les soi-disant « révolutions de couleur ». À la fin de l’année dernière, il a déclaré que Pékin était « catégoriquement opposé » aux tentatives de « porter atteinte à la vie paisible des gens » sous couvert de protection des droits de l’homme.

Le terme « révolution de couleur » a été principalement utilisé pour décrire les soulèvements dans les États post-soviétiques, dans le but de renverser des gouvernements qui s’opposent aux intérêts des États-Unis et de leurs alliés, mais a également été appliqué à des pays extérieurs à la région. La plupart des révoltes ont impliqué un large soutien d’ONG financées par les États-Unis et d’agences de renseignement américaines.

La révolution des roses en Géorgie en 2003 et la révolution orange en Ukraine, qui a eu lieu un an plus tard, en sont deux des exemples les plus connus.