Xi saisit l’opportunité de conduire la Chine sur la voie du pouvoir

Le leader communiste chinois et président chinois Xi Jinping s’est exprimé lors de la célébration du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois le 1er juillet 2021 à Pékin, en Chine. Lintao Zhang | Getty Images Actualités | Getty Images

BEIJING – Cent ans après la fondation du Parti communiste chinois – qui, selon lui, est né d’une réunion secrète sur un bateau – le président Xi Jinping a maintenant une chance de conduire le pays à devenir la plus grande économie du monde. Atteindre ce niveau de croissance exigera de la Chine qu’elle se propulse au-delà des défis imminents : le piège des revenus moyens, le manque d’innovation et le vieillissement rapide de la population. C’est selon les analystes, qui cherchent principalement à l’étranger. Pour Xi, ses yeux sont déjà tournés vers les cent prochaines années, et un rêve non réalisé du « grand rajeunissement de la nation chinoise » qu’il a réitéré lors des célébrations du centenaire de la fête cette semaine. Xi occupe également le poste politique le plus élevé de secrétaire général du comité central du Parti communiste au pouvoir et dirige la commission militaire chinoise. « Il a du fer dans l’âme, plus que [former President] Hu Jintao, qui a gravi les échelons sans connaître les épreuves et les tribulations que Xi a endurées », a déclaré le regretté fondateur du Singapour moderne, Lee Kuan Yew, aux experts américains en politique étrangère Graham Allison et Robert D. Blackwill en 2012, juste avant que Xi ne devienne officiellement président. .

L’homme de 68 ans est le fils d’un des premiers dirigeants communistes qui est devenu vice-premier ministre, puis a subi des persécutions politiques pendant 16 ans sous la direction du fondateur dominant du parti, Mao Zedong. Xi lui-même a passé environ sept ans à travailler à la campagne alors qu’il était adolescent pendant la Révolution culturelle, que Mao a utilisée pour reprendre son pouvoir et éliminer ses rivaux politiques.

La carrière politique de Xi

Xi a eu un passage en tant que secrétaire du parti du village, a étudié à l’école de génie chimique de l’Université de Tsinghua, puis a gravi les échelons du gouvernement à travers le pays, notamment dans la province du Fujian et à Shanghai, selon les médias officiels. Pendant ce temps, l’architecte des réformes économiques de la Chine, Deng Xiaoping, a été le fer de lance d’une restructuration économique qui a permis aux particuliers et même aux entreprises étrangères de s’approprier l’État. Beaucoup attribuent à ces changements le fait qu’ils ont aidé à sortir des centaines de millions de Chinois de la pauvreté et à faire de la Chine une économie qui n’est désormais que deuxième derrière les États-Unis.

Les facteurs clés qui ont réellement alimenté la croissance phénoménale de la Chine ont soit cessé, soit diminué leurs performances. Tony Saïch Professeur, Harvard Kennedy School of Government

« Quand vous pensez au centenaire du parti, vous pensez moins au parti qu’aux progrès économiques des 30 dernières années », a déclaré Dmitri V. Trenin, directeur du Carnegie Moscow Center. « La plupart des gens ici misent sur des progrès continus et des réalisations encore plus élevées dans les années à venir. Il est clair que l’histoire ne fonctionne pas de cette façon », a-t-il déclaré. « Il y a des succès. Il y a aussi des échecs. » En 2007, Xi était membre du plus haut groupe de direction de la Chine et président de l’école centrale pour la formation des dirigeants du parti communiste. Il est officiellement devenu président en 2013 et a lancé une vaste campagne anti-corruption. En consolidant son pouvoir, Xi a aboli la limitation des mandats en 2018, tout en renforçant le rôle du parti dans les affaires privées.

« Piège à revenu intermédiaire »

Cependant, la croissance économique de la Chine a commencé à ralentir au cours des dernières années, tout en restant à des taux relativement élevés par rapport aux autres grandes économies. « Les facteurs clés qui ont vraiment conduit à la croissance phénoménale de la Chine ont soit pris fin, soit diminué leurs performances », a déclaré Tony Saich, professeur à la Harvard Kennedy School of Government. Il a souligné la Chine le vieillissement de la population et l’incapacité de continuer à dépendre des investissements directs étrangers. Le défi de Xi est de savoir comment « apporter des ressources financières aux secteurs de l’économie qui sont les plus productifs », a déclaré Saich, auteur de « De rebelle à dirigeant : cent ans du Parti communiste chinois ». Les entreprises privées contribuent à la plupart de la croissance et de l’emploi en Chine, tandis que le système financier est dominé par des banques publiques qui préfèrent prêter aux entreprises publiques. Pékin mentionne fréquemment le problème de financement dans les déclarations de politique, bien qu’il soit moins clair à quel point les mouvements sont importants dans la pratique.

Pendant ce temps, alors que les risques augmentent en raison des tensions avec des partenaires commerciaux comme les États-Unis, Xi a réaffirmé ses appels à la stimulation de la consommation intérieure et au développement de la technologie dans son pays. Ce type d’innovation sera plus difficile à atteindre que les objectifs de PIB du passé, a déclaré Yuen Yuen Ang, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université du Michigan. L’innovation est « intrinsèquement incertaine et ne peut pas être planifiée par le haut ». Mais ces nouveaux moteurs de croissance seront essentiels à long terme. « La tâche la plus difficile pour les dirigeants chinois est d’éviter le piège des revenus intermédiaires », a déclaré Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du German Marshall Fund des États-Unis, dans un e-mail. « Si son système de gouvernance ne parvient pas à atteindre cet objectif, il pourrait y avoir une instabilité nationale. » Elle faisait référence à la théorie selon laquelle une fois qu’un pays a connu une croissance rapide en raison d’une grande force de main-d’œuvre bon marché, son économie pourrait stagner et ne pas soutenir des salaires plus élevés pour les travailleurs et une croissance plus importante.

Il y a toujours un danger lorsqu’il y a un personnage autoritaire très puissant, car lorsqu’il choisit d’utiliser le pouvoir, cela pourrait avoir des effets très néfastes sur le pays. Anne Lee Auteur de « Ce que les États-Unis peuvent apprendre de la Chine ».

L’association individuelle de Xi avec la politique augmente particulièrement les enjeux pour assurer la croissance, a déclaré Rana Mitter, professeur d’histoire et de politique de la Chine moderne à l’Université d’Oxford, dans un e-mail. Le dirigeant chinois a étiqueté « Pensée Xi » sur des directives allant du « socialisme aux caractéristiques chinoises » à la « diplomatie ». Il est courant que les documents officiels commencent par la ligne suivante : « Sous la forte direction du Comité central du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping en son centre ».

Défis futurs

L’année prochaine, le parti au pouvoir tiendra son 20e Congrès national du Parti qui indiquera si Xi conservera le pouvoir au-delà des deux mandats de ses récents prédécesseurs. « Il y a toujours un danger lorsqu’il y a une figure autoritaire très puissante, car lorsqu’il choisit d’utiliser le pouvoir, cela pourrait avoir des effets très néfastes sur le pays », a déclaré Ann Lee, ancienne professeure à l’Université de Pékin et auteur de « Ce que les États-Unis peuvent apprendre de Chine. » « Jusqu’à présent, depuis qu’il a pris le pouvoir », a-t-elle déclaré, « je ne pense pas qu’il l’ait utilisé pour nécessairement augmenter sa propre richesse pour des raisons égoïstes, mais plus pour l’édification de la nation à ce stade. » Le poids économique croissant de la Chine a soulevé de nouveaux défis, notamment une plus grande opposition du président américain L’administration de Joe Biden a critiqué la Chine sur les questions de droits de l’homme au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong – des questions que Pékin considère comme faisant partie de ses affaires intérieures, avec Taiwan. En Chine, les disparités entre le gouvernement central et le gouvernement local ralentissent la mise en œuvre des politiques, tandis que certains remettent en question l’orientation des dirigeants.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro