Le président chinois a accueilli le diplomate américain vétéran, qui a été secrétaire d’État américain entre 1973 et 1977, comme un « vieil ami ».

Le président chinois Xi Jinping a accueilli l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger à Pékin, affirmant que leurs deux pays se trouvaient actuellement à un moment critique pour l’avenir de leurs relations. Le diplomate américain vétéran, qui vient d’avoir 100 ans, avait auparavant rencontré le ministre chinois de la Défense Li Shangfu.

S’adressant à son invité jeudi, Xi a déclaré que « une fois de plus, la Chine et les États-Unis sont à la croisée des chemins pour savoir où aller à partir d’ici, et encore une fois, les deux parties doivent faire un choix.”

Xi a ajouté que le «Les Chinois n’oublient jamais leurs vieux amis, et les relations sino-américaines seront toujours liées au nom d’Henry Kissinger.« Pékin était disposé à explorer les voies d’une coexistence pacifique entre les deux puissances mondiales, a déclaré le chef de l’Etat chinois.

Kissinger, qui a servi sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford dans les années 1970 en tant que secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale, a fait remarquer que les relations sino-américaines étaient un «question de la paix mondiale et du progrès de la société humaine.”















Il a joué un rôle clé dans les pourparlers qui ont mis fin à la guerre du Vietnam, ainsi que dans la normalisation des relations entre Washington et Pékin en vue d’opposer la Chine à l’Union soviétique pendant la guerre froide.

Lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense Li Shangfu mardi, Kissinger a exhorté les deux pays à inverser leur cours de confrontation actuel.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont régulièrement détériorées au cours des dernières années, en particulier sur les questions de Taiwan et du commerce.

Washington a récemment envoyé plusieurs hauts responsables à Pékin, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, dans le but apparent de désamorcer la situation.

L’administration Biden a armé Taipei et renforcé les alliances militaires en Asie-Pacifique avec l’Australie, le Japon et la Corée du Sud.

Lors du sommet de l’alliance à Vilnius la semaine dernière, l’OTAN a accusé la Chine de poursuivre « politiques coercitives» qui menaçait les intérêts du bloc dirigé par les États-Unis. Pékin a dénoncé cette affirmation comme «calomnie» et un «diffamer,» accusant l’OTAN d’être piégée dans une mentalité de guerre froide.