Xi réélu à la tête du Parti communiste chinois pour un troisième mandat

Le président a obtenu cinq ans de plus au pouvoir

Le président Xi Jinping a été réélu dimanche à la tête du Parti communiste chinois (PCC), conservant ce poste pour un troisième mandat sans précédent.

Xi, qui a maintenant obtenu cinq ans de plus au pouvoir, conservera également son rôle de président de la Commission militaire centrale, la plus haute instance de défense en charge de l’Armée populaire de libération.

Le chef ou le secrétaire général du PCC, ainsi que le président de la Commission militaire centrale, sont considérés comme des rôles plus importants en Chine que celui de président, qui est en grande partie un poste cérémoniel. Il est également détenu par Xi Jinping, et on s’attend à ce qu’il conserve ce titre l’année prochaine.

Le Comité central a également choisi les membres du nouveau Comité permanent du Politburo, l’organe décisionnel le plus puissant de Chine, qui comprend sept personnes. Outre Xi Jinping, le comité sera également composé de Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Li Xi et Ding Xuexiang – qui sont tous décrits comme des alliés du président.

M. Xi a présenté les nouveaux membres du Comité permanent du Politburo en les conduisant sur la scène du Grand Palais du Peuple de Pékin pour rencontrer la presse.

Lire la suite L’ancien dirigeant chinois quitte brusquement l’assemblée clé

« Je tiens à remercier sincèrement toute la partie pour la confiance que vous nous accordez », a déclaré Xi, promettant que son équipe “travailler assidûment” prouver « digne de la grande confiance de notre parti et de notre peuple.

La réélection de Xi est intervenue après la fin d’une semaine du 20e Congrès national du PCC à Pékin samedi. Les délégués du Congrès ont approuvé des amendements à sa constitution, qui ont réitéré son opposition à l’indépendance de Taiwan et confirmé les plans visant à renforcer le potentiel militaire de la Chine.

Pendant ce temps, alors que Xi obtint un troisième mandat sans précédent, un incident inhabituel lors de la session de clôture du Congrès a attiré l’attention du public. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer l’ancien président chinois Hu Jintao quittant à contrecœur une réunion clé après avoir été invité à le faire par deux hommes.

Certains médias occidentaux ont rapporté que Hu, apparemment opposé à la réélection de Xi, était “escorté” du Congrès. Cependant, les médias chinois ont insisté sur le fait que l’ancien dirigeant “ne se sentait pas bien” et a dû se reposer.

Le dernier responsable du PCC à diriger la Chine pendant plus de deux mandats était Mao Zedong, qui a été président du parti entre 1943 et 1976.