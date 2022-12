Xi réaffirme le principe directeur de la Chine pour Hong Kong

HONG KONG (AP) – Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé vendredi l’engagement de Pékin à suivre le principe directeur “un pays, deux systèmes” pour Hong Kong, affirmant qu’il s’agissait du “meilleur arrangement” pour maintenir la prospérité et la stabilité de la ville.

Le principe promet à l’ancienne colonie britannique le droit de conserver ses propres institutions politiques, sociales et financières pendant 50 ans après son retour au pouvoir de la Chine en 1997. Mais les critiques disent qu’il devient de plus en plus usé, surtout après que Pékin a imposé la loi de 2020 sur la sécurité nationale, qui emprisonné ou réduit au silence de nombreux dissidents.

“(Le gouvernement central) soutient pleinement le chef de l’exécutif et le gouvernement de Hong Kong pour gouverner conformément à la loi, promouvoir la coopération internationale et mieux s’intégrer dans les plans de développement nationaux”, a déclaré Xi lors d’une réunion avec le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee. .

Lee en est à son premier voyage dans la capitale pour remettre un rapport annuel de fin d’année aux dirigeants.

Xi a félicité le gouvernement de Lee pour son pragmatisme et son dévouement à la sauvegarde de la sécurité nationale. Il a également souligné les efforts de la nouvelle administration pour revitaliser l’économie de la ville et répondre aux préoccupations du public.

“Ceux-ci montrent la nouvelle vitalité des patriotes au pouvoir à Hong Kong”, a-t-il déclaré.

Lee, un ancien ministre de la Sécurité, est devenu le cinquième directeur général de la ville le 1er juillet. Lors d’une élection en mai, Lee a remporté plus de 99% des voix d’un comité composé principalement de membres pro-Pékin en tant que seul candidat de la course.

L’administration de Lee a rouvert la ville sans causer de problèmes majeurs au système de santé public au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19, et elle a également travaillé sur d’autres problèmes de soins de santé et de logement, a déclaré John Burns, professeur honoraire de politique et d’administration publique. à l’Université de Hong Kong.

Mais créer une stabilité à long terme nécessite que le gouvernement engage la société civile, ce que les autorités ont « creusé dans leur course effrénée pour la sécurité », a déclaré Burns.

“Nous bénéficions d’une stabilité fragile qui a laissé de côté la plupart des citoyens”, a-t-il déclaré.

Burns a déclaré que Lee, nommé en partie pour sa loyauté, semblait trop désireux de soumettre les problèmes de Hong Kong au gouvernement central, soulignant sa demande d’une décision de Pékin qui pourrait effectivement empêcher l’éditeur pro-démocratie Jimmy Lai d’engager un avocat britannique. “Cela pourrait être de mauvais augure pour le maintien de l’autonomie de Hong Kong”, a déclaré Burns.

Le prédécesseur de Lee, Carrie Lam, est parti après cinq années tumultueuses qui ont vu la ville secouée par des manifestations massives en faveur de la démocratie en 2019, une répression politique ultérieure qui a écrasé la dissidence et une épidémie de coronavirus qui a tué des milliers de personnes et martelé l’économie de la ville.

Regina Ip, membre éminent du Conseil exécutif du Cabinet de Hong Kong, a déclaré que Lee met davantage l’accent sur le travail d’équipe que Lam et est plus disposé à prendre des conseils. Ip a également siégé au conseil pendant le mandat de Lam.

« (Lee) est un collègue beaucoup plus agréable avec qui travailler », a-t-elle déclaré.

Kanis Leung, Associated Press