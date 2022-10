Xi promeut des alliés qui soutiennent sa vision d’un contrôle plus strict de la société chinoise

Le président Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies, a accru sa domination lorsqu’il a été nommé dimanche pour un autre mandat à la tête du Parti communiste au pouvoir en rupture avec la tradition et a promu des alliés qui soutiennent sa vision d’un contrôle plus strict de la société et de l’économie en difficulté. .

Xi, qui a pris le pouvoir en 2012, a obtenu un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général, abandonnant une coutume du parti en vertu de laquelle son prédécesseur est parti après 10 ans. Le dirigeant de 69 ans est attendu par certains pour tenter de rester au pouvoir à vie.

Samedi, le prédécesseur de Xi, Hu Jintao, 79 ans, a brusquement quitté une réunion du Comité central du parti avec un assistant tenant son bras.

Cela a soulevé des questions quant à savoir si Xi étendait ses pouvoirs en expulsant d’autres dirigeants. L’agence de presse officielle Xinhua a rapporté plus tard que Hu était en mauvaise santé et avait besoin de se reposer.

REGARDER | L’ancien président chinois Hu Jintao escorté hors de la cérémonie du congrès : L’ancien président chinois Hu Jintao escorté hors de la cérémonie du congrès Le prédécesseur de l’actuel dirigeant Xi Jinping, âgé de 79 ans, a été conduit hors de la scène de l’auditorium principal lors de la cérémonie de clôture du Congrès du Parti communiste chinois.

Le parti a également nommé un comité permanent de sept membres, son cercle restreint du pouvoir, dominé par les alliés de Xi après que le Premier ministre Li Keqiang, le chef n ° 2 et partisan de la réforme de style marché et de l’entreprise privée, ait été écarté de la direction samedi. C’était bien que Li ait un an de moins que l’âge de la retraite informelle du parti de 68 ans.

Xi et d’autres membres du Comité permanent sont apparus pour la première fois en groupe devant des journalistes dimanche dans le Grand Hall du Peuple, siège de la législature cérémonielle de la Chine dans le centre de Pékin.

Le chef n ° 2 était Li Qiang, un ancien secrétaire du parti de Shanghai qui n’a aucun lien avec Li Keqiang. Le titulaire de ce poste occupe depuis les années 1990 le poste de premier ministre, le plus haut responsable économique. Zhao Leji, membre de la précédente commission, a été promu n°3, ce qui le met en ligne pour diriger la législature. Ces postes gouvernementaux doivent être attribués lors de la réunion de la législature l’année prochaine.

Aucun signe de fin vers la stratégie zéro COVID

Des changements de direction ont été annoncés alors que le parti terminait un congrès de deux décennies qui a été étroitement surveillé pour détecter des signes d’initiatives visant à inverser une crise économique ou des changements dans une stratégie sévère “zéro-COVID” qui a fermé des villes et perturbé les affaires. Les responsables ont déçu les investisseurs et le public chinois en n’annonçant aucun changement.

La programmation semblait refléter ce que certains commentateurs appelaient “Maximum Xi”, valorisant la loyauté plutôt que la capacité. Certains nouveaux dirigeants manquent d’expérience au niveau national en tant que vice-premier ministre ou ministre, ce qui est généralement considéré comme une exigence pour le poste.

La promotion de Li Qiang semble étayer cette analyse car elle le met en ligne pour être premier ministre sans expérience au sein du gouvernement national. Li Qiang est considéré comme proche de Xi après qu’ils aient travaillé ensemble dans la province du Zhejiang, dans le sud-est, au début des années 2000.

Un membre du personnel de sécurité monte la garde à l’extérieur du Grand Palais du Peuple après l’introduction du Comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois, dimanche à Beijing. (Noel Celis/AFP/Getty Images)

Li Keqiang a été mis à l’écart au cours de la dernière décennie par Xi, qui s’est chargé des organes de décision. Li Keqiang a été exclu samedi de la liste du nouveau Comité central du parti, composé de 205 membres, dont le Comité permanent est choisi.

Un autre dirigeant qui a quitté le Comité permanent était Wang Yang, un partisan de la réforme suggéré par certains comme un possible premier ministre. Wang, 67 ans, n’a pas atteint l’âge de la retraite.

Parmi les autres nouveaux membres du Comité permanent figurent Cai Qi, le secrétaire du parti de Pékin, et Ding Xuexiang, un directeur de carrière du parti qui est considéré comme “l’alter ego” ou chef de cabinet de Xi. Wang Huning, le chef de l’idéologie du parti, est resté au comité. Le membre n°7 est Li Xi, secrétaire du parti depuis 2017 de la province du Guangdong dans le sud-est, le centre de l’industrie manufacturière chinoise orientée vers l’exportation.

Pas de femmes ni de minorités ethniques

Aucun des membres n’est une femme ou une minorité ethnique. Le Comité central comprend 11 femmes, soit environ 5 % du total.

Les plans du parti appellent à créer une société prospère d’ici le milieu du siècle et à redonner à la Chine son rôle historique de leader politique, économique et culturel.

Ces ambitions sont confrontées à des défis liés aux restrictions d’accès à la technologie occidentale liées à la sécurité, à une main-d’œuvre vieillissante et à des tensions avec Washington, l’Europe et les voisins asiatiques concernant le commerce, la sécurité, les droits de l’homme et les différends territoriaux.

Xi a appelé au “grand rajeunissement de la nation chinoise” et à une renaissance de la “mission originale” du parti en tant que leader social, économique et culturel dans un retour à ce qu’il considère comme un âge d’or après sa prise de pouvoir en 1949.

Lors du congrès, M. Xi a appelé à un développement militaire plus rapide, à une plus grande autonomie technologique et à la défense des intérêts de la Chine à l’étranger, ce qui augmente la probabilité de nouveaux conflits.

Le parti a resserré le contrôle sur les entrepreneurs qui génèrent des emplois et de la richesse, suscitant des avertissements selon lesquels le recul des réformes axées sur le marché pèsera sur la croissance économique qui a chuté à 2,2 % au premier semestre de cette année, soit moins de la moitié de l’objectif officiel de 5,5 %. .

Un membre du personnel de sécurité fait des gestes à l’intérieur du Grand Palais du Peuple dimanche. (Noel Celis/AFP/Getty Images)

Sous un nouveau slogan de propagande des années 1950, “prospérité commune”, Xi presse les entrepreneurs d’aider à réduire l’écart de richesse de la Chine en augmentant les salaires et en finançant la création d’emplois ruraux et d’autres initiatives.

Xi, dans un rapport au congrès, a appelé la semaine dernière à “réguler le mécanisme d’accumulation de richesse”, suggérant que les entrepreneurs pourraient faire face à encore plus de pression politique, mais n’a donné aucun détail.

“Je m’inquiéterais si j’étais une personne très riche en Chine”, a déclaré l’économiste Alicia Garcia Herrero de Natixis.