Xi met en garde contre l’ingérence de Taïwan au congrès national du PCC en Chine

BEIJING – Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine se réservait la possibilité de “prendre toutes les mesures nécessaires” contre “l’ingérence de forces extérieures” sur la question de Taiwan.

Dans un discours de grande envergure dimanche, Xi a parlé fermement de la volonté de la Chine de se réunifier avec l’île autonome, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

Il s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois au pouvoir, qui se tenait une fois tous les cinq ans.

“Nous continuerons à lutter pour la réunification pacifique avec la plus grande sincérité et le plus grand effort”, a déclaré Xi en chinois, selon une traduction officielle. “Mais, nous ne promettrons jamais de renoncer à l’usage de la force. Et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires.”

“Cela vise uniquement l’ingérence de forces extérieures et de quelques séparatistes cherchant l’indépendance de Taiwan”, a-t-il dit, soulignant que la résolution de la question de Taiwan est une question à résoudre pour les Chinois.