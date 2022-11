Xi : La Chine qualifie la manière du Canada de « condescendante »

PÉKIN –

Un porte-parole chinois a accusé jeudi le Canada d’avoir agi de “manière condescendante” à la suite d’un échange irritable entre le président Xi Jinping et le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui souligne à quel point les relations bilatérales sont tombées.

Les commentaires du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, sont intervenus après que Xi ait réprimandé Trudeau lors du sommet du G-20 mercredi à la suite de reportages dans les médias sur une réunion précédente au cours de laquelle Trudeau s’était dit préoccupé par l’ingérence chinoise dans les affaires intérieures du Canada. L’échange apparemment spontané avec un traducteur présent a été capté sur vidéo.

Mao a nié que la Chine s’était jamais ingérée dans les affaires intérieures d’autres nations et a déclaré que le Canada était responsable du ralentissement des relations.

“Le Canada devrait prendre des mesures concrètes pour créer les conditions d’une amélioration des relations sino-canadiennes”, a-t-elle déclaré lors d’un briefing quotidien. La conversation était “tout à fait normale et ne doit pas être interprétée comme une critique ou un blâme du président Xi”.

Mao a ajouté qu’il y avait eu un manque évident de respect de la part du Canada.

“La Chine n’a aucun problème à avoir un dialogue franc avec d’autres pays”, a-t-elle déclaré. “Mais nous espérons qu’un tel dialogue franc sera basé sur l’égalité de traitement et le respect mutuel, plutôt que de critiquer l’autre avec condescendance.”

Dans ses commentaires à Trudeau, Xi a déclaré: “Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué au journal; ce n’est pas approprié.”

“Et ce n’est pas … la façon dont la conversation a été menée, s’il y a de la sincérité de votre part”, a déclaré Xi, à quel point Trudeau l’a interrompu et s’est avancé vers Xi.

“Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir”, a déclaré Trudeau. “Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord.”

“Créons d’abord les conditions”, a répondu Xi. Les deux se sont serré la main après la brève rencontre.

Mao a dit que rien de ce que Xi a dit ne devrait être interprété comme une menace.

“Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je pense qu’il est tout à fait normal que les deux chefs d’Etat aient une brève conversation lors du sommet du G-20. Les deux parties ne faisaient que préciser leurs positions respectives”, a-t-elle déclaré.

Trudeau s’est entretenu pour la première fois avec Xi au G-20 mardi dernier. Un haut responsable du gouvernement canadien a déclaré que les deux hommes avaient parlé de l’invasion russe de l’Ukraine, de la Corée du Nord et du changement climatique, et que Trudeau avait également soulevé “nos sérieuses préoccupations concernant les activités d’ingérence au Canada”. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement de la question.

Interrogé plus tard lors d’une conférence de presse sur la confrontation, Trudeau a déclaré: “Toutes les conversations ne seront pas toujours faciles, mais il est extrêmement important que nous continuions à défendre les choses qui sont importantes pour les Canadiens”.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a également déclaré avoir discuté de l’ingérence chinoise avec son homologue chinois au G-20.

Joly a fait remarquer la semaine dernière que la Chine est une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice et a mis en garde les entreprises contre l’approfondissement de leurs liens, affirmant qu’il y avait des “risques géopolitiques”.

Les relations sino-canadiennes se sont effondrées après que la Chine a emprisonné deux Canadiens peu de temps après que le Canada a arrêté Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei Technologies et fille du fondateur de la société, suite à une demande d’extradition américaine en décembre 2018.

Ils ont été renvoyés au Canada l’année dernière, le jour même où Meng est retournée en Chine après avoir conclu un accord avec les autorités américaines dans son cas, ce qui a conduit beaucoup à qualifier l’action de la Chine de “politique des otages”.

Le Canada a interdit aux opérateurs de téléphonie mobile d’installer des équipements Huawei dans ses réseaux 5G à haut débit, se joignant à ses alliés pour éviter l’entreprise qui entretient des liens étroits avec le Parti communiste au pouvoir et son aile militaire, l’Armée populaire de libération. La Chine a décrit les accusations portées contre Huawei et Meng comme une tentative politiquement motivée de freiner le développement économique et technologique de la Chine.

Plus récemment, la police canadienne a accusé lundi un employé d’Hydro-Québec d’espionnage pour avoir prétendument envoyé des secrets commerciaux en Chine.

Plus tôt ce mois-ci, le radiodiffuseur public canadien CBC a fermé son bureau en Chine après que les demandes d’installation d’un nouveau journaliste à Pékin se soient heurtées à ce qu’il a appelé “un mois de silence de la part des responsables chinois”.

Les remarques apparemment non scénarisées de Xi ont marqué une rare démonstration de franchise publique de la part du politicien vétéran généralement très calme. Connu comme un nationaliste ardent qui a juré de toujours faire passer les intérêts de la Chine en premier, Xi s’est récemment vu accorder un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste au pouvoir, tout en emballant les hauts dirigeants avec des loyalistes.

Lors d’un précédent incident de ce type lors d’une visite au Mexique en 2009 alors qu’il était vice-président, la Chine a déclaré à des étudiants chinois : « Il y a quelques étrangers, le ventre plein, qui n’ont rien de mieux à faire que d’essayer de pointer du doigt notre pays. “

“La Chine n’exporte pas la révolution, la faim ou la pauvreté. La Chine ne vous cause pas non plus de maux de tête. Que voulez-vous d’autre ?”, a déclaré Xi dans des propos filmés.