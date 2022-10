Xi Jinping semble déterminé à maintenir la politique zéro-covid de la Chine

La haute saison dans la station balnéaire de Sanya, dans le sud de la Chine, coïncide généralement avec la fête nationale du 1er octobre, qui dans tout le pays donne le coup d’envoi de ce qu’on appelle la “Golden Week”. Au cours de cette célébration du patriotisme et du consumérisme, les habitants mangent, achètent et voyagent en l’honneur de la fondation de la République populaire de Chine.

Li Chajia possède des maisons d’hôtes à Sanya – le « Hawaï de la Chine », la ville s’appelle elle-même – et espérait un pouvoir d’achat refoulé après deux années de pandémie serait canalisé vers les vacances là-bas. Après des fermetures répétées, les marchés avaient commencé à rouvrir fin septembre et les repas sur place étaient à nouveau autorisés.

Au lieu de cela, la campagne zéro covid de la Chine n’est devenue que plus stricte et plus extrême, menée à l’échelle nationale avec un zèle révolutionnaire par des responsables locaux sous les ordres du gouvernement central. Après la découverte de deux cas à Sanya, les responsables y ont effectué des tests de masse et ont commencé à mettre les touristes en quarantaine. Les maisons d’hôtes étaient vides pendant les vacances d’octobre.

“Pas une âme n’était sur la plage”, a déclaré Li, 38 ans. “Cette année a été particulièrement mauvaise. La politique a eu trop d’impact sur la pandémie.

La Chine – l’un des rares pays qui tentent encore d’éliminer le virus par des fermetures agressives, des quarantaines de masse et des contrôles frontaliers stricts – se retrouve dans un piège de sa propre fabrication. La politique zéro covid, autrefois source de fierté, fait des ravages sur l’économie et perturbe la vie des individus. De plus en plus impopulaire dans le pays, elle pose l’un des plus grands défis auxquels les dirigeants chinois sont confrontés depuis le début de la pandémie.

Mais la levée complète de la politique pourrait provoquer un désastre. Les 1,4 milliard d’habitants de la Chine ont non seulement une faible immunité naturelle en raison d’un faible taux d’infection, mais ils ont été immunisés avec des vaccins nationaux qui sont moins efficaces contre les nouvelles variantes hautement transmissibles du coronavirus. La Chine n’a jamais a approuvé l’utilisation de vaccins à ARNm déployés dans le reste du monde.

“S’ils ouvrent maintenant, il y aura immédiatement une épidémie majeure. Cependant, même s’ils ne s’ouvrent pas, une épidémie majeure surviendra tôt ou tard quelque part », prédit le virologue Jin Dongyan de l’Université de Hong Kong, qui affirme que l’approche du pays n’est « pas durable. Je suis sûr que quelqu’un a fait un mauvais jugement. Ils ont mal évalué la situation dans le monde et ils ne peuvent pas sortir de leur propre zone de confort.

Pour beaucoup, ce quelqu’un est le président chinois Xi Jinping, dont la sagesse et l’expérience sont souvent considérées comme la force motrice derrière le zéro covid – «l’autorisation dynamique», dans le langage du gouvernement. Sous Xi, ce qui a commencé comme une réponse de santé publique est devenu une idéologie, une façon de distinguer la Chine des pays occidentaux qui étaient initialement submergés par les cas et le nombre élevé de morts.

L’adhésion inconditionnelle à la politique est également un moyen de signaler une loyauté absolue envers Xi. Le débat public sur les mesures pandémiques, plus courant au cours des deux premières années, est pratiquement inexistant. Les critiques en ligne sont censurées.

Lors d’un congrès très attendu du Parti communiste qui commence dimanche, Xi devrait obtenir un troisième mandat en tant que secrétaire général – chef du parti – rompant avec les normes établies où les dirigeants démissionnent après deux mandats de cinq ans. Avant la réunion, les responsables locaux ont promis leur allégeance à zéro covid comme leur « mission la plus urgente ». Pendant trois jours consécutifs cette semaine, le porte-parole du parti, le Quotidien du Peuple, a publié des éditoriaux sur les raisons pour lesquelles il doit être suivi.

« Lutter contre l’épidémie est à la fois un combat matériel et un affrontement spirituel. C’est un concours de force et un concours de volonté. Nous n’hésiterons pas », a exhorté mardi un commentaire.

La quête de Xi Jinping pour le contrôle total de la Chine ne fait que commencer

Malgré une défense aussi virulente de la politique, ses coûts deviennent de plus en plus apparents. L’approche de Xi a La confiance et les dépenses des consommateurs ont été ébranlées – la clé de l’objectif de la Chine de passer à une économie davantage axée sur la consommation – tout en aggravant des problèmes tels que la hausse du chômage des jeunes et la détérioration du marché immobilier. Le Fonds monétaire international a abaissé mardi ses prévisions de croissance pour 2022 pour la Chine à 3,2% contre une projection de 8,1% l’an dernier.

La politique est «un marqueur clé de la capacité de Xi à diriger le pays à travers la crise. Son succès est inextricablement lié à celui du règne de Xi”, a déclaré Diana Fu, professeure agrégée en sciences politiques à l’Université de Toronto.

Au début de la pandémie, les mesures de la Chine étaient parmi les plus strictes au monde, critiquées pour être allées trop loin dans la restriction des mouvements des résidents. Mais à la mi-2020, la nation déclarait la victoire sur le virus. Alors que la Chine faisait don de fournitures à l’étranger, chez elle, sa réponse au covid a été saluée comme un exemple de sa gouvernance supérieure et de l’attention qu’elle porte à ses citoyens.

Puis la variante omicron a frappé. Ces dernières semaines, la Chine a lutté contre de nouvelles épidémies, notamment du sous-variant hautement transmissible BF.7 omicron. Lundi, au moins 36 villes chinoises, comptant près de 200 millions d’habitants, étaient sous une forme ou une autre de confinement.

Siège covid de Shanghai : pénuries alimentaires, robots qui parlent, animaux affamés

Les responsables de Shanghai ont ordonné à tous les districts d’effectuer des tests de masse deux fois par semaine pendant le mois prochain. La région du Xinjiang a interdit aux gens de partir. La Mongolie intérieure a fermé 26 universités dans la capitale régionale Hohhot, bloquant plus de 240 000 étudiants et 15 000 enseignants et membres du personnel sur le campus. À Zhengzhou, dans la province du Henan, les habitants d’un district ont reçu l’ordre de passer des tests PCR deux fois par jour pendant trois jours.

Les écoles de Xi’an ont été fermées après la découverte de quelques dizaines de cas dans la ville de 13 millions d’habitants. Des zones de Yulin, dans le Shaanxi, ont mené des «pratiques de verrouillage» pendant trois jours bien qu’elles n’aient signalé aucun cas de coronavirus.

« Ils subissent la malédiction du vainqueur. Ils ne savaient pas que la pandémie durerait aussi longtemps. Maintenant, ils sont confrontés à cette bataille de Sisyphe tout le temps », a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations.

Alors que le reste du monde se dirige vers la vie avec le virus – y compris la majeure partie de l’Asie – l’isolement de la Chine s’est approfondi.

Une partie du public commence peut-être à perdre patience. Les blocages implacables ont inspiré une vague d’intérêt pour le « runxue », l’étude de la fugue. Une vidéo est apparue en ligne la semaine dernière d’une femme courant dans les rues de Shenzhen en criant “Contrôles covid excessifs. Rendez-moi ma liberté !

Et jeudi, des photos et une vidéo montraient un bannière suspendue sur un pont du district de Haidian à Pékin, son message de protestation disait : « Nous voulons de la nourriture, pas des tests PRC ». Les images ont rapidement disparu sur Sites de médias sociaux chinois.

La tragédie survenue en septembre, lorsqu’un bus s’est renversé et a tué 27 personnes alors qu’il les emmenait dans un centre de quarantaine à Guizhou, pèse toujours lourd. Les étudiants de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai se sont disputés avec le personnel cette semaine au sujet d’avoir été transportés tard dans la nuit vers des lieux de quarantaine.

« La transparence est vraiment importante. Nous ne pouvons pas accepter ces mesures parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Ce que nous voulons, c’est de la clarté sur ce qui nous est fait et un choix à faire. Sans cela… il est très difficile d’établir la confiance », a déclaré un étudiant, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Selon Jin à Hong Kong, une stratégie de sortie réalisable redirigerait les ressources des confinements et des tests de masse et préparerait plutôt l’infrastructure de soins de santé, en particulier dans les zones rurales, aux épidémies. Il se concentrerait sur le stockage d’antiviraux, l’approbation de l’utilisation de vaccins à ARNm et le ciblage de la population âgée non vaccinée du pays.

Mais il y a peu de signes que la Chine se prépare à aller dans cette direction. Liang Wannian, épidémiologiste et conseiller principal du gouvernement, a déclaré dans un récent entretien avec la chaîne de télévision publique CCTV qu’il n’y a pas de calendrier pour s’écarter de la politique actuelle. “Nous avons vu l’aube de la victoire, mais nous n’avons pas encore atteint l’autre côté de la victoire”, a-t-il déclaré.

Xi avait un message similaire pour les membres du Politburo en Juillet. “Si des épidémies apparaissent, nous devons les contrôler sévèrement”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas nous détendre au combat.”

Le public n’ayant d’autre choix que de coopérer et les dirigeants centraux parvenant à blâmer les autorités locales pour la mauvaise mise en œuvre, le gouvernement ne ressent que peu de pression pour abandonner la politique. Son dernier décompte fait à peine 5 200 morts.

“Ils ont beaucoup de marge de manœuvre et ne sont pas trop inquiets”, a noté Zhao Dahai, directeur exécutif du Shanghai Jiao Tong University-Yale Joint Center for Health.

Le fait que le zéro covid offre aux autorités un autre levier de contrôle social peut être un facteur supplémentaire de sa pérennité. En juin, des milliers d’habitants sont arrivés dans la province du Henan pour manifester contre les banques rurales qui avaient bloqué leurs comptes. Les manifestants ont soudainement découvert que leurs codes de santé – un système tricolore de suivi de l’état de santé – étaient devenus rouges, leur interdisant tout voyage.

Li envisage de renoncer à l’activité touristique et de retourner de Sanya vers le nord à Harbin. Elle et son mari se sentent étouffés et épuisés par les exigences de tests quotidiens pour envoyer leur fille à l’école.

« Tout tourne autour de la pandémie », a-t-elle déclaré. “Nous vivons sous surveillance totale.”