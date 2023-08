Xi Jinping se retire de manière inattendue du discours du sommet des BRICS dans un geste « extraordinaire » | Nouvelles du monde

Le président chinois Xi Jinping s’est retiré de façon inattendue d’un discours lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, ce qui laisse supposer qu’il pourrait être malade.

Le dirigeant chinois était à Johannesburg pour le forum des affaires mais a demandé à son ministre du commerce Wang Wentao de prononcer les remarques à la place.

Cette décision inhabituelle a suscité des spéculations selon lesquelles quelque chose n’allait pas, mais il est peu probable que le gouvernement chinois fournisse une explication.

Le discours du président a apporté un air de confrontation au sommet de Johannesburg.

Dans un coup à peine voilé contre les États-Unis, M. Wang a déclaré que « certains pays, obsédés par le maintien de leur hégémonie, ont fait tout leur possible pour paralyser les marchés émergents et les pays en développement ».

« Celui qui se développe rapidement devient sa cible de confinement. Celui qui rattrape son retard devient sa cible d’obstructions. »

Ces remarques sont un autre développement dans les frictions croissantes entre les États-Unis et la Chine – M. Xi ayant auparavant blâmé l’Occident pour les difficultés rencontrées par l’économie de son pays.

M. Xi avait rencontré mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa avant de se retirer de son discours.

Bill Bishop, auteur de Sinocism, un bulletin populaire sur les affaires chinoises, a souligné qu’il y avait déjà eu une longue période ce mois-ci sans que M. Xi n’ait fait d’apparitions publiques.

M. Bishop a déclaré que cela semblait « un peu étrange ».

Il a ajouté: « Cette décision de dernière minute de sauter le forum des entreprises semble encore plus étrange. Donc, en l’absence de toute information utile de la RPC [People’s Republic of China] les rumeurs du système vont voler. »

Wang Wentao lit le discours de Xi Jinping. Photo : AP





Xi Jinping reçoit l’ordre de l’Afrique du Sud du président Cyril Ramaphosa lors du sommet. Photo : AP





Le China Global South Project, un podcast explorant l’implication du pays en Afrique, a écrit : « Dire [Xi’s absence] est extraordinaire est un euphémisme car les dirigeants chinois ne manquent jamais des événements hautement chorégraphiés comme celui-ci. »

Bonnie Glaser, directrice générale du programme Indo-Pacifique au German Marshall Fund, s’est demandé si son absence signifiait que quelque chose n’allait pas.

James Palmer, rédacteur en chef adjoint du magazine Foreign Policy, a écrit : « Il y a de fortes chances que Xi Jinping ait sauté ce discours parce qu’il est malade. »

Le groupe de pays BRICS est composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

M. Xi devait rejoindre mardi le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le Premier ministre indien Narendra Modi et M. Ramaphosa pour un dîner dans un domaine de luxe de la banlieue de Johannesburg.

Président russe Vladimir Poutine n’a pas assisté au sommet car il doit actuellement faire face un mandat d’arrêt pour crimes de guerre délivré par la Cour pénale internationale.

M. Poutine prévoyait de participer virtuellement au dîner, ont indiqué des responsables.

Le président russe a donné un discours préenregistré de 17 minutescritiquant l’impact des sanctions et accusant indirectement l’Occident en critiquant le « piétinement de toutes les règles du libre-échange et de la vie économique que nous pensions inébranlables auparavant ».

Les dirigeants devaient discuter du principal point à l’ordre du jour du sommet de trois jours – une éventuelle expansion du groupe de nations BRICS.

Le groupe vise à être un contrepoids à la domination économique et géopolitique occidentale.

Les cinq pays BRICS abritent 40 % de la population mondiale et sont responsables de plus de 30 % de la production économique mondiale, et plus de 20 pays ont demandé à y adhérer, selon des responsables sud-africains, dont l’Arabie saoudite, l’Iran et les Émirats arabes unis. Emirats.