Xi Jinping renversé ? Pourquoi les rumeurs les plus folles sur la Chine sont si faciles à répandre

Le public occidental a tendance à croire les choses les plus bizarres qu’il entend sur la Chine, même sans aucune justification

Au cours du week-end dernier, des rumeurs non fondées sont devenues virales sur Twitter, affirmant que le dirigeant chinois Xi Jinping avait été renversé par un coup d’État militaire et placé en résidence surveillée. Comme preuve, une vidéo a été publiée, prétendant montrer des véhicules militaires en Chine.

À la surprise de personne, il n’y avait aucune vérité dans l’histoire du tout. C’était de fausses nouvelles. Mais cela n’a pas empêché l’histoire de suivre une tendance, de faire le tour du monde et de faire croire à beaucoup de gens.

Certains médias grand public, et en particulier les médias indiens, ont également rendu compte de l’histoire.

La rumeur provenait de plusieurs comptes liés au mouvement Falun Gong, un groupe religieux conservateur anticommuniste chinois, qui depuis son interdiction en Chine même dans les années 1990, est devenu connu pour sa désinformation sporadique concernant le pays.

L’organisation elle-même est probablement l’un des manipulateurs les plus profonds des médias sociaux au monde. Il aurait utilisé des milliers de comptes sur diverses plateformes, faisant pression de manière agressive pour la réélection de Donald Trump et dépensant des millions dans le processus. Ce n’est pas une blague.

Cette histoire complètement fausse concernant un coup d’État en Chine n’est pas la première que ces machines de désinformation dédiées ont réussi, et ce ne sera certainement pas la dernière. En fait, il est courant que toutes sortes d’idées fausses et de fausses informations concernant le pays deviennent virales. Généralement, il s’agit de clips vidéo sortis de leur contexte.

Pourquoi donc? Parce que les Occidentaux croiront à peu près tout ce qu’on leur dira sur la Chine. En tant que pays perçu comme un pays incompréhensible et redouté “autre”, La Chine est un sujet fréquent de paranoïa, de préjugés, de stéréotypes et de mystères occidentaux.

Cela s’accompagne également de l’hypothèse erronée selon laquelle le propre peuple chinois est “gardé dans le noir” ou “ne sais pas ce qui se passe”. Cela conduit les diffuseurs de désinformation à pouvoir présenter leurs vidéos souvent hors contexte comme des fuites exclusives, des révélations ou du contenu secret.

Certaines personnes en ont même fait toute une carrière. La situation n’a fait qu’empirer ces dernières années, car le public occidental a été nourri de manière agressive d’un récit selon lequel le gouvernement chinois constitue une menace pour la domination du monde menée par l’Occident et transformé en un croque-mitaine politique.

Par conséquent, alors que les colporteurs de fausses nouvelles concernant la Chine sur les réseaux sociaux ne sont pas une nouveauté, ils ont trouvé une influence, une attention et une pertinence croissantes dans la diffusion de fausses nouvelles concernant le pays, avec un public cible d’Occidentaux crédules.

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont vraiment cru que la Chine avait soudé de force des personnes dans leurs maisons pour les maintenir en quarantaine. Maintes et maintes fois, les méthodes se résumaient à de courts clips vidéo hors contexte présentés à tort comme autre chose.

Pourtant, les plateformes de médias sociaux, et les médias occidentaux en général, s’en soucient-ils ? Ou cherchent-ils à faire quelque chose à ce sujet? Absolument pas. Si vous suivez leur récit, les seules personnes qui propagent la désinformation et les mensonges à l’échelle industrielle ne sont pas le Falun Gong ou d’autres organisations louches, mais en fait la Chine elle-même, ainsi que la Russie.

Alors que certains comptes ont carte blanche pour pousser des mensonges qui renforcent les récits occidentaux diabolisant certains pays, Twitter marche avec Des organisations financées par le gouvernement américain telles que l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) pour identifier les comptes prétendument gérés par le gouvernement chinois et les interdire.

De même, de plus en plus de comptes sont étiquetés comme “Chine” ou “Russie »« médias affiliés à l’État,” tandis que les liens vers des sites Web donnés sont étiquetés avec des avertissements. Cette politique d’application unilatérale suppose implicitement qu’il existe une menace “à l’extérieur” du monde centré sur l’Occident, mais aucun du monde “à l’intérieur”. Seules la Chine et la Russie vous tromperont, pas ceux qui s’y opposent.

Mais la réalité est bien, bien différente. Le fait qu’un mensonge ridicule et complet puisse devenir viral sur Twitter sans aucun effort pour le contrer est un exemple spectaculaire de la facilité avec laquelle les Occidentaux sont induits en erreur lorsqu’il s’agit de questions liées à la Chine.

Ils pensent qu’ils sont éclairés et véridiques, mais ils croiront n’importe quoi tant que c’est encadré dans un cadre clair. “ami ou ennemi” plan, et l’influence pernicieuse de cultes tels que le Falun Gong en faisant cela n’est jamais prise au sérieux.