Xi Jinping rencontre Antony Blinken et salue le « progrès »

« Nous devons adopter une attitude responsable envers le peuple, l’histoire et le monde, et inverser la spirale descendante des relations américano-chinoises », a déclaré Wang lors de la rencontre avec Blinken, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Décrivant les relations américano-chinoises comme étant au plus bas, M. Wang a déclaré que la cause profonde était la mauvaise perception de la Chine par les États-Unis.

Blinken a souligné l’importance des canaux de communication ouverts pour gérer leur concurrence au cours de plus de trois heures d’entretiens avec Wang, que le département d’État américain a qualifié de « productifs ».

D’après les remarques de Xi ou les lectures précédentes des discussions précédentes de Blinken avec le haut diplomate chinois Wang Yi lundi et le ministre des Affaires étrangères Qin Gang dimanche, il n’était pas immédiatement clair quels progrès avaient été réalisés.

Ils ont également exprimé le désir de stabiliser les relations bilatérales malgré ce qu’un responsable américain a qualifié de « profondes » divergences, et ont convenu que Qin se rendrait à Washington pour poursuivre la conversation, bien qu’aucune date n’ait été annoncée.

Les deux parties ont souligné l’importance de faciliter les visites de leurs citoyens et ont convenu de travailler pour augmenter les vols de passagers, ce qui a stimulé les parts des compagnies aériennes chinoises.

Au cours de 7 heures et demie de pourparlers avec Qin dimanche, Blinken a souligné « la nécessité de réduire le risque d’erreur de perception et d’erreur de calcul », a déclaré le département d’État américain.

Le manque de canaux de communication réguliers et ouverts entre les deux principales économies mondiales a semé la nervosité dans le monde entier, et la réticence de Pékin à s’engager dans des pourparlers réguliers entre militaires avec Washington a alarmé les voisins de la Chine.

Le voyage de Blinken, qui a été reporté en février après qu’un ballon espion chinois présumé a survolé l’espace aérien américain, est suivi de près dans le monde entier, car une nouvelle détérioration des liens entre les deux plus grandes économies du monde pourrait avoir des implications mondiales sur les marchés financiers, les pratiques commerciales, les routes et l’approvisionnement. Chaînes.

Chargement

Interrogé l’année dernière, le président américain Joe Biden a déclaré que Washington défendrait Taïwan en cas d’invasion chinoise, bien que des assistants aient déclaré plus tard que ses commentaires ne reflétaient pas un écart politique par rapport à la politique de longue date d' »une seule Chine ».

Les responsables américains ont souligné que les États-Unis ne soutenaient pas l’indépendance de Taiwan.

La lecture chinoise des réunions de dimanche les a qualifiées de constructives mais a clairement indiqué que Taiwan est le problème le plus important, et potentiellement dangereux.

« Qin Gang a souligné que la question de Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, la question la plus importante dans les relations sino-américaines et le risque le plus important », a déclaré Qin aux médias d’État chinois.