Xi Jinping refuse d’exclure la force pour prendre Taïwan et mentionne la sécurité 89 fois avant de devenir leader à vie

XI Jinping a refusé d’exclure la force pour prendre Taiwan et unifier l’île avec la Chine continentale.

Dans un discours prononcé devant le congrès du Parti communiste au pouvoir en Chine, au cours duquel on s’attend à ce qu’il remporte un troisième mandat à la direction, Xi a mis l’accent sur la sécurité nationale en la mentionnant un record de 89 fois.

Xi Jinping vu sur un écran d’ordinateur à l’ouverture du congrès du parti 1 crédit

Des avions de guerre chinois volant près de l’île de Taïwan Crédit : AP

Le troisième mandat de leadership est sans précédent ces derniers temps, après la suppression de la limite de deux mandats des présidents chinois.

La limite a été introduite après les horreurs de Mao Zedong dont le pouvoir incontrôlé a conduit à la mort de millions de personnes à cause de la famine et de la violence politique.

Xi, âgé de 69 ans, est maintenant sur le point de devenir le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao et a utilisé son discours à Pékin pour s’opposer à l’indépendance de Taiwan.

“Nous persistons à œuvrer pour la perspective d’une réunification pacifique avec la plus grande sincérité”, a-t-il déclaré.

“Cependant, il n’y a aucun engagement à renoncer à l’usage de la force et l’option de prendre toutes les mesures nécessaires est conservée.”

Les plus grands applaudissements du discours sont venus lorsque Xi a réaffirmé son opposition à l’indépendance de Taiwan et a déclaré que “la réunification complète de la patrie doit être réalisée et peut certainement être réalisée”.

Selon une analyse de Reuters, Xi a mentionné la “sûreté” ou la “sécurité” 73 fois, contre 55 fois dans le discours précédent, tout en mentionnant les “réformes” 16 fois, contre 70 fois il y a cinq ans.

Dans un document accompagnant le discours, il a mentionné “sécurité” ou “sûreté” 89 fois.

L’expert chinois Alfred Wu a déclaré qu’avec le ralentissement de l’économie chinoise, Xi tentait de déplacer la base de la légitimité de la croissance économique vers la sécurité.

“Son récit est – la Chine fait face à de nombreux dangers, le pays est dans un état de guerre, au sens figuré, et il est le sauveur. Avec ce récit, il peut amener les gens à s’unir autour de lui”, a déclaré Wu, de l’Université nationale de Singapour.

On craint que Taïwan ne soit un point d’éclair majeur entre Washington et Pékin – avec une invasion potentiellement forçant les États-Unis à abandonner l’île ou à faire face à une guerre à grande échelle avec la Chine.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et a juré l’unification avec le continent, par la force si nécessaire, tandis que Joe Biden a récemment promis que les États-Unis défendraient l’île.

Taïwan est effectivement un pays indépendant, bien qu’il ne soit pas reconnu par la communauté internationale, mais tout mouvement vers une indépendance totale conduira presque certainement à la guerre.

Au cours de l’été, la visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi sur l’île a donné lieu à des exercices militaires chinois massifs.

Pelosi est une fervente partisane de Taïwan – et son voyage sur l’île plus tôt cette semaine a fait d’elle la plus haute politicienne américaine à se rendre à Taïwan en un quart de siècle, ce qui a exaspéré la Chine.

Pourquoi Taiwan est-il un point chaud entre les États-Unis et la Chine ? Le différend sur Taiwan remonte à la guerre civile chinoise, qui s’est terminée en 1949 avec la victoire du parti communiste Mao Zedong. Taïwan – avec une population de seulement 22 millions d’habitants – a été reconnu par le gouvernement chinois jusqu’en 1971, date à laquelle le continent a pris son siège aux Nations Unies. Le dirigeant déchu de la Chine, Chiang Kaishek, qui était soutenu par les États-Unis, a fui avec ses forces de défaite l’île de Taiwan, à environ 100 milles au large des côtes du continent. Taïwan a depuis développé une identité qui lui est propre et est devenu un pays démocratique prospère entretenant des liens étroits avec l’Occident, en particulier les États-Unis. Le parti dirigé par son actuel président Tsai Ingwen a l’indépendance comme objectif ultime. Mais la Chine continue de considérer l’île comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à la réunifier par la force si nécessaire. Même la tenue d’un vote sur l’indépendance est largement considérée comme le déclencheur de la guerre. À cette fin, la Chine a investi des milliards dans la modernisation de son armée, notamment en construisant maintenant une flotte de porte-avions pour correspondre à la marine américaine. Cela a mis le pays sur une trajectoire de collision avec les États-Unis, son principal fournisseur d’armes. Le président Joe Biden a récemment déclaré que l’Amérique défendrait Taïwan en cas d’attaque chinoise. Ces dernières années, les tensions ont augmenté alors que les forces aériennes et navales américaines patrouillent dans la mer autour de Taïwan, au grand mécontentement de la Chine. Les avions de combat chinois bourdonnent régulièrement sur l’île alors qu’elle multiplie les répétitions d’invasion.

Pékin considère tout engagement entre Washington et Taipei comme une approbation américaine de l’indépendance de l’île.

Washington s’est toujours abstenu de soutenir catégoriquement Taiwan en cas de guerre avec la Chine ou de soutenir l’indépendance de l’île.

Oriana Skylar Mastro, une autorité de l’armée chinoise, a récemment averti que le pays était convaincu qu’il devait frapper l’Amérique “durement et tôt” lors d’une attaque surprise de type Pearl Harbor pour envahir Taïwan.

Elle a également tracé un scénario dans lequel les États-Unis ont été vaincus par la Chine en une semaine.

Au lieu de cela, il a maintenu une politique dite “d’ambiguïté stratégique” visant à ne pas provoquer Pékin et a dit soutenir l’idée d'”Une Chine”.

Mais récemment, Joe Biden a rompu avec les conventions et a répondu “oui” lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis viendraient en aide à Taïwan si l’île était attaquée par la Chine.