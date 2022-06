La Chine accueille virtuellement cette année le sommet annuel des BRICS. Sur la photo, le président chinois Xi Jinping s’exprimant par vidéo à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le mardi 21 septembre 2021. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

BEIJING – Le président chinois Xi Jinping a fait une rare déclaration mercredi sur les objectifs de son pays pour atteindre ses objectifs économiques pour l’année. Les analystes en investissement ont abaissé leurs prévisions de croissance du PIB chinois bien en deçà de l’objectif officiel après que les contrôles stricts de Covid aient restreint l’activité commerciale au cours des derniers mois. Les mesures de relance du gouvernement ont été relativement modérées jusqu’à présent. « Nous allons accélérer l’ajustement de la politique macroéconomique et adopter des mesures plus énergiques pour atteindre les objectifs de développement économique et social pour toute l’année et minimiser l’impact du COVID-19 », a déclaré M. Xi mercredi, selon une lecture des médias d’État en anglais. Il n’a pas donné de détails sur le type de mesures qui seraient utilisées pour soutenir la croissance. Plutôt que « plus énergiques », le texte chinois du discours publié par les médias d’État a décrit les mesures à venir comme « plus efficaces », selon une traduction de CNBC. Cependant, le langage inhabituellement direct de Xi marque une rare mention publique par un haut dirigeant des objectifs économiques pour l’année complète depuis qu’ils ont été fixés lors d’une réunion annuelle à la mi-mars. Ces objectifs incluent un chômage dans les villes de « pas plus de 5,5% », une augmentation de l’indice des prix à la consommation « d’environ 3% » et une croissance du PIB « d’environ 5,5% ».

La prévision médiane du PIB parmi les banques d’investissement suivies par CNBC est bien inférieure, à 3,4%. Bank of America est devenue la dernière à réduire plus tôt cette semaine, tandis que Nomura a la prévision la plus basse de 3,3 %. Goldman Sachs est la seule grande banque d’investissement avec une prévision de 4% ou légèrement supérieure. « Alors que la reprise de la croissance semble s’être accélérée en juin, à moins d’un nouvel assouplissement spectaculaire de la politique, nous pensons que l’objectif d’une croissance du PIB d’environ 5,5% reste extrêmement difficile cette année », ont déclaré l’analyste de Goldman Sachs Maggie Wei et une équipe dans une note mercredi. En mai, le Premier ministre Li Keqiang a appelé les responsables lors d’une visioconférence massive sans précédent à « travailler dur » pour la croissance au deuxième trimestre. Les chiffres économiques d’avril et de mai indiquaient la croissance la plus lente depuis le choc initial de la pandémie au début de 2020. Xi s’adressait mercredi à la cérémonie d’ouverture du forum d’affaires BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. La Chine accueille virtuellement cette année le rassemblement annuel des pays en développement.

Lors de son discours, Xi a déclaré que la Chine avait coordonné à la fois le contrôle de Covid et le développement économique, et protégerait la vie des gens et stabiliserait l’économie autant que possible. M. Xi a déclaré que le 20e Congrès du Parti national chinois au second semestre de l’année « tracerait la voie pour la prochaine phase du développement de la Chine ». Il a ajouté que la Chine continuerait d’ouvrir son économie et accueillerait favorablement les investissements étrangers. Le Parti communiste chinois au pouvoir remanie sa haute direction lors des réunions du Congrès national tous les cinq ans. Xi devrait rester président dans un troisième mandat sans précédent.

Booster les ventes automobiles