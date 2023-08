Xi Jinping peine à combler les failles de la réussite chinoise

Les lecteurs qui lisent le flot de reportages médiatiques sur la situation désastreuse de la Chine au cours des dernières semaines peuvent être convaincus que l’économie du pays est condamnée.

Et peut-être pas seulement l’économie. Le spécialiste chinois Charles Burton a estimé cette semaine que le leadership de l’autocrate chinois Xi Jinping pourrait lui-même être menacé alors que la hausse du chômage des jeunes ajoute à la désillusion populaire à l’égard du leadership de Pékin.

Burton, dans un article d’opinion pour le Globe and Mail, rappelle qu’en 1930, alors qu’il luttait pour maintenir sa révolution face aux pessimistes, Mao Zedong, le fondateur communiste de la République populaire de Chine, citait le proverbe chinois selon lequel «une seule étincelle peut déclencher un feu de prairie » La jeunesse désenchantée pourrait-elle être une nouvelle étincelle pour la prochaine révolution chinoise ?

Et il n’y a pas que les jeunes qui sont désillusionnés. Actions dans le géant immobilier chinois Evergrande perdu plus de 80 pour cent de leur valeur cette semaine. Pendant ce temps, le concurrent d’Evergrande, Country Garden, auparavant considéré comme sûr, a été du mal à éviter le défaut de paiement.

Le secteur immobilier représente 30 pour cent de l’économie chinoise. Ainsi, les citoyens, les investisseurs familiaux et les entreprises qui espéraient un rebond commercial après le confinement draconien imposé par le gouvernement en cas de pandémie ont été déçus. Les consommateurs reconsidèrent leurs projets de dépenses alors que la déflation commence à se faire sentir.

Tout cela est présenté par certains comme étant le problème de la Chine. Le moment Lehman, lorsque les troubles du marché immobilier américain se sont transformés en krach de Lehman Brothers, l’une des banques les plus influentes au monde, entraînant l’effondrement de l’économie américaine en 2008. D’autres le qualifient plutôt de Moment minky — un phénomène similaire lorsqu’un investissement excessif conduit à un krach — provoqué dans ce cas par trop de dettes.

Une vue aérienne montre 39 bâtiments presque achevés développés par le groupe chinois Evergrande et destinés à la démolition à Danzhou, Hainan, Chine, le 6 janvier 2022. (Aly Song/Reuters)

D’autres encore le comparent au surinvestissement des banques japonaises, soutenues par leur gouvernement, qui a transformé ce qui était considéré comme le miracle économique japonais des années 1980 en celui des années 1990. »décennie perdue« .

« Nous pourrions être à la croisée des chemins où les choses pourraient prendre une direction que nous n’avions pas vue depuis un moment », a déclaré Steve Tsang, directeur du China Institute de la School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres, lors d’une conversation téléphonique. cette semaine.

La plupart des observateurs de la Chine, y compris ceux à qui j’ai parlé, ne s’attendent pas à une nouvelle révolution chinoise. Mais comme me l’a dit Gordon Houlden, directeur émérite du China Institute de l’Université de l’Alberta, des accidents peuvent survenir.

« Un capitalisme despotique »

Après 30 ans de croissance économique spectaculaire tirée par le marché et qui a permis d’élever le niveau de vie, en partie grâce à une surabondance de dépenses publiques, le pays souffre d’une indigestion financière.

Et même si le monde entier souffre d’une maladie similaire, comme l’a souligné le commentateur Martin Wolf dans son récent livre sur les liens importants entre la politique et les affaires, ce qu’il appelle « la forme chinoise de capitalisme despotique » pourrait être dangereusement fragile.

« L’évolution vers une société orwellienne de type « Big Brother », dans laquelle la technologie de surveillance est utilisée par le parti-État jusqu’au dernier individu, peut fonctionner. Mais elle est terrifiante, menaçant d’écraser le désir humain d’autonomie et d’expression de soi. « , a écrit Wolf dans La crise du capitalisme démocratiquepublié plus tôt cette année.

REGARDER | La Chine place ses espoirs dans le rôle de leader des BRICS : Les membres des BRICS font pression pour un rôle international plus large et une adhésion élargie L’élargissement de l’adhésion aux BRICS – composés du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – est à l’ordre du jour alors que les dirigeants de ces pays se réunissent à Johannesburg sans le président Vladimir Poutine. Le groupe milite également pour une plus grande présence sur la scène internationale.

« Le pouvoir arbitraire de l’État rend toute propriété privée précaire et menace ainsi l’économie de marché. »

Comme Tsang et d’autres l’ont observé, le moment de l’instabilité survient au moment même où les avantages structurels qui ont alimenté son boom économique diminuent. Cela inclut de nouveaux signes d’un déclin démographique.

« Au lieu d’avoir un bonus démographique, le pays commence maintenant à souffrir d’un déficit démographique », a déclaré Tsang. « Tous les fruits faciles à atteindre ont été cueillis. »

Tsang dit qu’il y a des signes que le pays pourrait ne pas atteindre le type de croissance économique qui pourrait achever sa transition d’un pays en développement vers un pays à revenu élevé ressemblant davantage au Japon, à la Corée du Sud, à l’Europe et à l’Amérique du Nord. En d’autres termes, il ne parviendra pas à sortir de ce qu’on appelle le « piège du revenu intermédiaire »« .

D’autres avantages qui ont déclenché le boom et fait du pays l’usine du monde disparaissent également, tels que les transferts techniques et les investissements occidentaux, dit Tsang, alors que des pays comme le Canada recherchent des partenaires plus fiables. Les emprunts des collectivités locales qui ont stimulé les investissements, notamment dans le secteur immobilier saturé, ont atteint un point de rupture. Et ce repli a porté atteinte à l’enthousiasme qui a agi comme un cercle vertueux de nouveaux investissements et dépenses.

« Le marché immobilier… a un impact énorme sur le bien-être des gens », a déclaré Tsang. « Des choses qui ont été très bénéfiques pour la Chine sont en train d’être bouleversées. »

« Mille supposés effondrements »

Alors, la dernière crise structurelle et immobilière va-t-elle conduire à une sorte d’effondrement économique ou politique de la Chine ? Gordon Houlden est sceptique.

« J’ai vécu des milliers d’effondrements supposés de l’économie chinoise et nous n’en sommes pas encore là », a déclaré la semaine dernière un observateur de longue date de la Chine de Penticton, en Colombie-Britannique.

Il est vrai qu’une recherche sur Google d’articles d’actualité mettant en garde contre l’imminence du moment Minsky en Chine montre qu’ils remontent à au moins une décennie.

Comme nous l’avons vu avec le marché immobilier canadien, en matière de couverture économique, la situation est catastrophique. Et même si des fissures majeures dans le secteur immobilier canadien ou dans l’économie chinoise pourraient encore se produire, il est raisonnable de supposer qu’il y aura plus d’avertissements désastreux que d’effondrements.

« Si vous disiez que l’économie chinoise a de graves problèmes structurels, notamment la dette, une croissance plus lente et une population vieillissante ? Absolument », a déclaré Houlden. « Est-ce que cela signifie que nous sommes au bord d’une gigantesque crise ? Je ne pense pas. »

Mais des accidents peuvent-ils arriver ? « Absolument », a-t-il déclaré, et la Chine et ses dirigeants doivent surmonter une liste d’énigmes difficiles, notamment le fait que ses taux de croissance surprenants de plus de 20 pour cent étaient tout simplement insoutenables. Inévitablement, la croissance a diminué.

« Pour moi, cela revient simplement à des taux de croissance réels qui sont plus ou moins les mêmes que ceux des économies plus matures », a déclaré Houlden.

Une femme portant un masque passe devant le tableau électronique d’une banque affichant l’indice boursier de Hong Kong, à Hong Kong, le 10 août 2022. (Kin Cheung/Associated Press)

Promesses non tenues

Le problème, selon Burton et d’autres, est que les taux de croissance actuels et futurs pourraient ne pas suffire à satisfaire le « marché post-Tienanmen » – un accord tacite selon lequel l’agitation populaire pour plus de démocratie a été abandonnée en échange d’une promesse de prospérité généralisée dirigée par le gouvernement. Ce boom sans fin ne se déroule pas comme le peuple chinois l’espérait.

Selon cette façon de penser, afin de conserver son mandat de gouvernement, le gouvernement dirigé par Xi doit lutter pour empêcher son économie de décliner davantage, notamment en dépendant moins des exportations et en créant une économie de consommation nationale forte.

« Cela n’a pas fonctionné aussi bien qu’ils le pensaient », a déclaré Houlden, « en partie parce que les Chinois sont de prodigieux épargnants, et lorsque les choses deviennent un peu plus difficiles, ils épargnent encore plus ».

Comme Tsang, Houlden note les effets du déclin de la population qui, selon lui, sont peu susceptibles d’être inversés. Les dépenses publiques, notamment au niveau régional, ne peuvent pas se maintenir aux niveaux récents. La dépendance à l’égard des importations s’est avérée difficile à briser. Mais il affirme que la Chine a des avantages, notamment le fait que, contrairement aux États-Unis, ses emprunts sont nationaux.

La japonisation de la Chine https://t.co/NJEEoTXcIu —@ftchina

Houlden dit qu’il n’est pas optimiste mais réaliste et que même avec des niveaux de croissance relativement faibles, l’énorme économie chinoise reste en passe de dépasser celle des États-Unis au cours de la prochaine décennie.

« J’appelle cela la ‘tyrannie des gros titres’. Lorsque nous voyons des signes de ralentissement de l’économie chinoise, nous disons : « Oh mon Dieu ! Effondrement ! Le miracle est terminé. » Ce n’est pas le cas », a déclaré Houlden.

Comme Wolf, il pense que restreindre les informations sur l’économie à ceux qui tentent de faire fonctionner l’économie, comme nous l’avons vu avec l’interdiction des statistiques sur l’emploi des jeunes, n’est pas productif. Il affirme que les dirigeants précédents pensaient qu’une économie forte nécessitait une économie plus ouverte et une connaissance plus large de son fonctionnement.

« Xi est un autre type de chat », a déclaré Houlden, mais il dit constater un récent recul des tentatives de microgestion de l’économie.

« Je pense que Xi et ses conseillers ont peut-être pris conscience du risque qu’ils puissent tuer la poule aux œufs d’or par une réglementation excessive », a-t-il déclaré.

Comme Houlden, Tsang affirme que Xi sera prêt à apporter des changements à court terme pour tenter de remettre l’économie sur la voie de la croissance.

« Ce type se concentre avant tout sur son maintien au pouvoir », a déclaré Tsang, soulignant le revirement de Xi sur les mesures de confinement strictes après de vastes manifestations publiques. « Donc, s’il considère que ces problèmes risquent de menacer son maintien au pouvoir, il apportera des changements. »

Mais Tsang craint que les solutions que Xi est prêt à essayer ne fonctionnent tout simplement pas, et si le ralentissement économique de la Chine s’étend sur plusieurs mois, voire un an, il sera très difficile de dissimuler le fait que la stratégie économique de Xi a été efficace. échoué.

« Si et quand ce point sera atteint, Xi se tournera vers une répression et une xénophobie beaucoup plus dures pour rester au pouvoir », a prédit Tsang.