Xi Jinping ne ramène pas la “Chine rouge” – elle n’a jamais disparu – RT World News

La centralisation du pouvoir du dirigeant chinois n’est pas une anomalie, mais la réaction logique d’une nation fidèle à elle-même

L’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd a récemment publié un article dans le magazine Foreign Affairs proclamant « Le retour de la Chine rouge” avec la signature « Xi Jinping ramène le marxisme.L’article poursuit en affirmant que la désignation de Xi au 20e Congrès du Parti communiste chinois a officiellement mis fin à l’ère de « Réforme et ouverture» lancé par Deng Xiaoping en 1978, qui est compris par le monde comme ayant poussé la Chine à être plus libérale, plus ouverte et plus capitaliste. Il décrit Xi comme «un vrai adepte du marxisme-léninisme » conduite “Le retour de Pékin au contrôle du parti sur la politique et la société avec un espace contractuel pour la dissidence privée et les libertés individuelles.

Une telle évaluation du changement d’orientation de la Chine est bien sûr correcte. Mais l’argument, la compréhension et les raisons perçues sont erronées. En réalité, la Chine Rouge a toujours été la Chine Rouge,et l’ère Deng Xiaoping n’a jamais vraiment consisté à abandonner un régime autoritaire pour faire passer la Chine à la démocratie. Les gens ont tendance à oublier que c’est Deng qui, en 1989, a fait rouler les tanks quand les gens se sont révoltés. Au contraire, le monde dans lequel la Chine existe aujourd’hui est radicalement différent de celui des années 1970 et 1980, tout comme les intérêts, les besoins et les perspectives nationaux perçus de la Chine. La consolidation de Xi Jinping ne pouvait pas être plus éloignée du chaos épousé par le dogme idéologique de Mao Zedong.

Depuis la mort de Mao, chaque dirigeant chinois s’est appuyé sur l’héritage de son prédécesseur et adapte ses politiques aux conditions du pays. Tous les dirigeants ont été des communistes idéologiques, mais depuis Mao, chacun l’a manifesté de manière pragmatique plutôt que « révolutionnaire ». C’est, après tout, ce que Deng Xiaoping a décrit comme “trouver des pierres pour traverser la rivière » et est le principe fondamental de « socialisme aux caractéristiques chinoises ». Depuis 1978, la Chine visait des objectifs socialistes, mais le faisait en faisant appel à une méthodologie pratique, par opposition à une méthodologie dogmatique. Par conséquent, la Chine a introduit des réformes du marché.















La Chine des années 1980 était un pays incroyablement pauvre qui avait désespérément besoin d’investissements et d’un accès aux marchés étrangers pour se transformer. Cela a été rendu possible par des liens amicaux avec les États-Unis, qui ont activement encouragé le processus par le néolibéralisme puis une préférence pour la mondialisation. La Chine n’était pas un antagoniste. Pour les dirigeants chinois, cela plaçait les avantages au-dessus des coûts de l’ouverture. Mais encore une fois, il n’a jamais été question d’abandonner le régime communiste. C’était ce qui convenait aux intérêts de la Chine à l’époque. Même alors, l’incident de la place Tiananmen en 1989 a été une dure leçon pour les dirigeants chinois sur les conséquences d’être « trop libéral ».

Mais le monde est maintenant un endroit très différent. La Chine est devenue sa deuxième économie et une superpuissance rivale qui est enfermée dans une rivalité de plus en plus tendue et imprévisible avec les États-Unis. C’est aussi un pays à revenu intermédiaire avec une population et une société très différentes d’il y a trois décennies. Cela a introduit de nouveaux défis de sécurité pour l’État chinois qui n’existaient pas à l’époque, d’autant plus que les États-Unis cherchent à provoquer des troubles dans divers points sensibles, tels que le Xinjiang, le Tibet, Hong Kong et l’île de Taïwan. Tous ces éléments ont agi comme des facteurs structurels dans la centralisation renouvelée du pouvoir du parti sous Xi Jinping. Les stratégies et les approches des années 1980 ne sont plus adaptées à une Chine et à un monde totalement différents.

Cependant, l’idée que Xi est un “retour à Mao” est trompeur. Il est mieux décrit comme un technocrate que comme un dogmatique idéologique, car dans la pratique, il ne pourrait pas être plus éloigné d’une figure révolutionnaire marxiste. Xi voit en fait sa défense fondamentale contre les États-Unis “découplage” comme étant un champion de la mondialisation et du libre-échange, c’est pourquoi il a plus “avec assurance” a cherché à façonner la fortune de la Chine sur la scène mondiale grâce à des projets tels que l’initiative Belt and Road. Sa philosophie consiste à façonner une forme de mondialisation préférentielle à la Chine, par opposition à la soumission à celle poussée par les États-Unis.

Il décrit souvent cela comme un «communauté de destin pour l’humanité. Contrairement à l’ère Mao, il maintient la position de la Chine de ne pas tenter de “exporter” son idéologie ou promouvoir le sentiment révolutionnaire dans d’autres pays. D’autre part, il existe bien sûr des preuves que Xi est plus sceptique à l’égard du capitalisme sans entraves que ses prédécesseurs et ne pense pas que le simple fait de laisser le marché fonctionner soit la réponse aux défis et aux problèmes sociaux de la Chine. On peut considérer sa répression contre les grandes technologies ou l’enseignement privé comme exemples de cela. Mais encore une fois, cela vient d’une position pragmatique, pas purement idéologique.

Quand tout est pris en compte, comment peut-on sérieusement dire que «La Chine rouge est de retour ? C’était toujours la « Chine rouge », et ce n’était que le vœu pieux occidental qui supposait le contraire – que le pays était sur une voie irréversible vers la libéralisation. Mais cette théorie est morte dans les années 2010. La Chine de Xi n’est guère radicalement différente. Mais c’est un brusque réveil pour tous ceux qui avaient assumé que la vision et la voie occidentales étaient le destin de la Chine. Pourtant, le révisionnisme historique décrivant Deng comme n’étant pas «marxiste» prévaut, comme pour dire que Xi Jinping est une terrible anomalie plutôt qu’un produit du système même qui gouverne la Chine depuis 1949.