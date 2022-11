Xi Jinping fait face à un autre dilemme : comment pleurer Jiang Zemin

Cependant, quelle que soit la taille de la cérémonie, il y aura également la question délicate de savoir si et comment inclure Hu Jintao, le plus haut dirigeant chinois de la décennie entre M. Jiang et M. Xi. Le nom de M. Hu figurait sur une longue liste de fonctionnaires et de fonctionnaires à la retraite qui superviseront les arrangements pour les activités de deuil.

Mais M. Hu, notoirement fermé alors qu’il était au pouvoir, a provoqué une rare agitation lors d’un congrès du parti en octobre qui a perturbé le moment triomphal de M. Xi avant qu’il ne remporte un nouveau mandat de cinq ans au pouvoir.

Le dernier jour du congrès, M. Hu a semblé étourdi, a attrapé un document sur une table devant lui et, après une certaine agitation, a été brusquement escorté hors de la salle tandis que d’autres hauts fonctionnaires regardaient devant lui, le visage de pierre. Des théories se sont répandues selon lesquelles M. Hu protestait d’une manière ou d’une autre contre M. Xi, bien que l’expression confuse de M. Hu suggère que la maladie était la cause la plus probable. Pourtant, M. Xi ne voudra pas de répétition.

Le reportage a été fourni par Chang Che , David Pierson , Joie Dong , Claire Fou et Amy Chang Chien .