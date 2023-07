Xi Jinping et le Parti communiste ont pensé au centre du dernier jeu télévisé chinois

Commentez cette histoire Commentaire

Un jeune responsable du Parti communiste chinois sort son téléphone dans le bus du travail et ouvre l’application « Rejuvenation No. 1 ». Ce n’est pas un style ou un site de shopping. Il s’agit d’une application consacrée aux paroles de Xi Jinping, le dirigeant chinois, et le dévouement du responsable propulse sa branche du Parti communiste au sommet du classement. Souriant, il frappe l’air en signe de célébration.

L’homme est la vedette d’une publicité encourageant les responsables à s’inscrire dans l’application pour un quiz national sur l’idéologie personnelle de Xi. Jusqu’à présent cet été, 700 000 membres du parti sur près de 97 millions se sont connectés quotidiennement à l’application pour participer en essayant de se rappeler ce que Xi a dit sur, enfin, presque tout.

Pour atteindre la finale le mois prochain, ils doivent répondre avec précision à des centaines de questions à choix multiples telles que : « Dans la Chine moderne, l’essence du patriotisme est d’aimer résolument la nation et le parti et d’être très unis dans […].” La réponse est-elle A) aimer le socialisme, B) rechercher le progrès, C) oser prendre des responsabilités ou D) affiner notre capacité à lutter ? (C’était un.)

Le quiz est la dernière avenue pour des démonstrations massives de loyauté politique et de ferveur envers Xi, qui a obtenu plus de pouvoir personnel que n’importe quel dirigeant chinois depuis Mao Zedong et a commencé un troisième mandat antinorme en tant que président en mars.

En avril, il a lancé une campagne d’étude marxiste centrée sur son idéologie personnelle, avec une touche moderne. Depuis lors, tout le monde, des employés des entreprises technologiques aux étudiants, a été formé à Xi Thought, dans des cours dispensés dans des applications, des jeux télévisés et pendant les examens.

Au cours de sa première décennie au pouvoir, Xi a développé une philosophie, officiellement connue sous le nom de Pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère.

C’est moins une théorie claire qu’une collection tentaculaire de presque toutes les déclarations qui lui sont attribuées, à l’exception des premiers écrits et discours gênants sur des sujets comme la censure et les manifestations de la place Tiananmen.

Chaque dirigeant de la République populaire a eu des idéologies similaires destinées à guider le parti et la nation. Mais la version de Xi met l’accent sur son rôle personnel de leader « central » et résume sa vision d’un parti revigoré, unifié et loyal menant la Chine vers une position dominante sur la scène mondiale.

Le dirigeant chinois Xi se lance dans une refonte « intensive » alors qu’il cimente le pouvoir

Le processus de gamification des sessions d’étude a commencé en 2019 avec le lancement de l’application Xuexi Qiangguo – un nom qui pourrait signifier soit « étudier pour une nation forte » soit « étudier Xi pour une nation forte ».

Il y a eu depuis une prolifération de plateformes sur Xi Thought.

Mais ce ne sont pas seulement les responsables du Parti communiste qui doivent s’inquiéter de connaître leurs socialismes à partir de leurs luttes. Dans certaines entreprises, les personnes qui réussissent mal dans les applications d’étude Xi pourraient se retrouver confrontées à un examen plus minutieux lors des évaluations de performances.

« Il y en a partout. Il s’est infiltré dans la société », a déclaré Olivia Cheung, chercheuse à la School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres.

Cet effort pour intégrer l’idéologie dans les affaires quotidiennes se voit dans la prolifération de plateformes comme Rejuvenation No. 1.

L’application a été développée par la Banque de Chine et le comité de travail du gouvernement provincial du Zhejiang, avec un contenu fourni par l’une des revues théoriques du parti.

Le prix des gagnants sera-t-il annoncé après la finale en juillet ? « Une combinaison de récompenses spirituelles et matérielles » accordée à vous et à votre unité de travail du Parti communiste, ainsi que d’être nommé dans les principaux journaux du parti, selon une annonce officielle.

Outre le quiz, l’application permet aux gens de payer leurs frais d’adhésion au parti et de se connecter avec d’autres cadres à travers le pays et le monde, ce qui la rend utile pour les entreprises publiques, les hôpitaux et les entreprises privées, se vantent ses développeurs.

Mais la création de l’idéologie 2.0 a engendré toutes sortes d’efforts pour tromper le système. Une nouvelle industrie en ligne est apparue où les gens proposent – moyennant des frais – d’aider les autres à augmenter leurs scores d’application de rajeunissement.

D’autres ont partagé des questions et des réponses en ligne gratuitement.

« Merci merci merci, continuez à mettre à jour [the doc], d’accord? » quelqu’un a répondu à un fournisseur de réponse.

Certains concurrents ont exprimé leur consternation après avoir atteint les demi-finales. « Ce n’était pas facile de continuer à répondre aux questions pendant plus de 20 jours. J’étais sur le point de jeter mes papiers de révision, quand on m’a dit que j’avais atteint les demi-finales », a écrit un utilisateur. « Maintenant, il y aura 15 jours de plus à répondre à des questions sur tant de sujets que je ne peux pas tous les mémoriser. »

Bâtiment de fête « intelligent »

Les dirigeants communistes chinois encouragent depuis longtemps la «construction du parti» – s’assurant essentiellement que tout le monde comprend les tâches transmises par le sommet. Mao l’a fait avec son petit livre rouge, mais Xi a encouragé la construction de fêtes « intelligentes », avec des outils améliorés comme ces applications. Cela a été particulièrement visible depuis mars, lorsque Xi a commencé son troisième mandat et a empilé les échelons supérieurs de la direction avec ses acolytes.

Le contrôle strict du Parti communiste sur ce qui est partagé et publié en ligne signifie qu’il peut rendre le matériel sur Xi extrêmement populaire même s’il ne se défendrait pas autrement contre les vidéos de chats et les potins de célébrités.

« Nous vivons à une époque où la machine de propagande peut traiter ce contenu comme viral, même s’il s’agit du contenu le moins viral qui soit », a déclaré David Bandurski, directeur du China Media Project, un groupe de recherche.

Cela a commencé avec l’application « Étudier pour une nation forte ». « C’est un petit livre rouge très différent. C’est algorithmique. C’est gamifié. Si vous êtes un fonctionnaire local du gouvernement de Shanghai, par exemple, vous devez utiliser l’application », a déclaré Bandurski.

D’autres gouvernements locaux ont suivi les traces du Zhejiang et de l’application Rejuvenation No. 1. Le gouvernement du Shandong a créé une plate-forme appelée « Lighthouse – Online Party Building » qui est utilisée pour un concours similaire.

La construction de fêtes « intelligentes » se manifeste également d’autres manières. Ce mois-ci, le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste, a fait la promotion de sa plateforme de « relecture ».

Le dernier outil de la campagne d’influence chinoise : la police sur les réseaux sociaux ?

Le service permet aux utilisateurs de télécharger des documents ou des images pour s’assurer qu’ils sont politiquement corrects. La reconnaissance d’image peut identifier les fonctionnaires qui sont tombés en disgrâce et devraient être supprimés ou d’autres contenus comme des drapeaux et des emblèmes considérés comme « sensibles », selon les publicités de la plateforme.

Il existe également des alternatives papier pour prouver son dévouement au leader. Au moins sept livres consacrés à Xi ont été publiés rien qu’en avril, dont un guide d’étude, deux volumes d’ouvrages sélectionnés et un court volume sur « l’auto-révolution » nécessaire pour que le parti « se prépare à la grande épreuve des eaux agitées et agitées ». mers.

Connaître le travail de Xi est de plus en plus nécessaire pour avancer, même pour ceux qui ne sont pas des apparatchiks du Parti communiste. Des questions sur ses théories apparaissent de plus en plus dans les examens professionnels pour les journalistes, les enseignants et les avocats.

Les invites de rédaction à l’examen d’entrée à l’université, essentielles pour réussir dans la Chine moderne, comportent désormais souvent des paroles de Xi.

Cette année a marqué la première fois que les papiers de test ont nommé directement Xi, contrairement aux années précédentes où ses paroles ont été utilisées comme invites d’essai sans révéler leur source.

Une invite récente a commencé par une citation d’un discours de Xi avec des thèmes clairement anti-américains : « On ne sera pas vu sous un jour plus favorable après avoir soufflé les lampes des autres ; ils n’iront pas non plus plus loin en bloquant le chemin des autres », a alors déclaré Xi.

Les étudiants ont été invités à réfléchir à la façon dont Xi « a utilisé un langage vivant pour déclarer une vérité universelle ». Rien dans l’invite ne suggérait qu’une opinion dissidente serait la bienvenue.

Pei-Lin Wu et Vic Chiang à Taipei, Taiwan, ont contribué à ce rapport.