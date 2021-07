Xi Jinping et Kim Jong-un s’engagent à porter les relations sino-coréennes à un « nouveau niveau », marquant le 60e anniversaire du traité de défense mutuelle

Les liens étroits entre les nations ont été « prendre de l’élan » ces dernières années, ayant « complètement développé à un stade supérieur dans tous les domaines, y compris la politique, l’économie, l’armée et la culture », Kim a déclaré, selon l’agence de presse d’État nord-coréen KCNA.

Le traité bilatéral a joué un rôle central pour assurer la paix et la stabilité en Asie contre « forces hostiles » dans la région, a déclaré le dirigeant nord-coréen, notant que les deux voisins partagent un « stand fixe… pour développer sans cesse les relations amicales et coopératives » avec l’un l’autre.

Sur un ton similaire, Xi a attribué au traité de 1961 le mérite de renforcer la paix régionale et mondiale. Il a ajouté que Pékin et Pyongyang ont « se sont fermement soutenus et ont travaillé main dans la main » pour resserrer les liens au fil des années.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi s’est dit prêt à travailler avec Kim pour « amener la coopération bilatérale amicale à un nouveau niveau et offrir plus d’avantages aux deux pays et aux deux peuples ».

En vertu de l’accord de 1961, la Chine et la Corée du Nord doivent automatiquement se défendre mutuellement lorsque l’une d’entre elles est attaquée.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Corée du Nord et son principal allié sur la scène mondiale et a déjà appelé à l’assouplissement des sanctions internationales contre Pyongyang. Xi et Kim se sont rencontrés en personne à plusieurs reprises en 2018 et 2019.

