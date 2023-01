Xi Jinping estime que le PIB de la Chine en 2022 a augmenté d’au moins 4,4 %. Mais la misère de Covid se profile

Hong Kong

CNN

—



L’économie chinoise a augmenté d’au moins 4,4% en 2022, selon le dirigeant Xi Jinping, un chiffre bien plus fort que de nombreux économistes attendu. Mais la vague actuelle de Covid pourrait entraver la croissance dans les mois à venir.

Le PIB annuel de la Chine devrait avoir dépassé 120 000 milliards de yuans (17 400 milliards de dollars) l’année dernière, a déclaré Xi samedi dans un discours télévisé du réveillon du Nouvel An. Cela implique une croissance de plus de 4,4 %, ce qui est un chiffre étonnamment robuste.

Les économistes s’attendaient généralement à ce que la croissance s’effondre à un taux compris entre 2,7% et 3,3% pour 2022. Le gouvernement avait maintenu un objectif de croissance annuelle beaucoup plus élevé d’environ 5,5%.

« L’économie chinoise est résiliente et a un bon potentiel et une bonne vitalité. Ses fondamentaux à long terme restent inchangés », a déclaré Xi dans son discours. “Tant que nous sommes confiants et cherchons à progresser régulièrement, nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs.”

L’économie chinoise a été touchée par des fermetures généralisées de Covid et un ralentissement historique de l’immobilier l’année dernière. Les décideurs politiques se sont engagés à rechercher un revirement en 2023. Ils parient que la fin du zéro-Covid et une série de mesures de soutien à l’immobilier relanceront la consommation intérieure et soutiendront la croissance.

Mais une explosion des infections à Covid, déclenchée par l’assouplissement brutal des restrictions pandémiques début décembre, assombrit les perspectives. Le pays lutte contre sa plus grande épidémie de Covid.

La semaine dernière, Pékin a annoncé qu’il mettrait fin aux exigences de quarantaine pour les arrivées internationales à partir du 8 janvier, marquant une étape majeure vers la réouverture de ses frontières.

La fin soudaine des restrictions a pris de nombreuses personnes dans le pays au dépourvu et a mis à rude épreuve le système de santé.

La propagation rapide des infections a gardé de nombreuses personnes à l’intérieur et vidé les magasins et les restaurants. Des usines ont été contraintes de fermer ou de réduire leur production parce que des travailleurs tombaient malades.

Les données clés publiées samedi ont montré que l’activité des usines dans le pays s’est contractée en décembre au rythme le plus rapide en près de trois ans. L’indice officiel des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier a chuté à 47 le mois dernier contre 48 en novembre, selon le Bureau national des statistiques.

Il s’agit de la plus forte baisse depuis février 2020 et marque également le troisième mois consécutif de contraction de l’indice. Une lecture inférieure à 50 indique que l’activité diminue.

Le PMI non manufacturier, qui mesure l’activité dans le secteur des services, a plongé à 41,6 le mois dernier contre 46,7 en novembre. Il s’agit également du niveau le plus bas en près de trois ans.

“Au cours des deux prochains mois, ce serait difficile pour la Chine et l’impact sur la croissance chinoise serait négatif”, a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, dans une interview diffusée par CBS News dimanche.

« L’impact sur la région serait négatif. L’impact sur la croissance mondiale serait négatif.

Les analystes s’attendent également à ce que l’économie connaisse un démarrage cahoteux en 2023 – avec une contraction probable au premier trimestre, car la flambée des infections à Covid freine les dépenses de consommation et perturbe l’activité des usines.

Cependant, certains prévoient que l’économie rebondira après mars, alors que les gens apprendront à vivre avec Covid. De nombreuses banques d’investissement prévoient désormais que la croissance de la Chine en 2023 atteindra 5 %.