Xi Jinping est devenu inattaquable. Voici pourquoi les investisseurs ont peur

Lorsque le dirigeant chinois Xi Jinping a obtenu un troisième mandat historique au pouvoir ce week-end et a empilé sa meilleure équipe avec des loyalistes dans un balayage sans précédent depuis l’ère Mao, les investisseurs n’ont pas tardé à porter un jugement.

Les actions chinoises cotées à Hong Kong et à New York se sont effondrées lundi, et le yuan a atteint son plus bas niveau face au dollar américain en près de 15 ans un jour plus tard. Sur les marchés offshore, la devise chinoise s’est échangée à son point le plus faible depuis que le fournisseur de données Refinitiv a commencé à tenir des registres en 2010.

La préférence de Xi pour la loyauté personnelle par rapport à la compétence technocratique est de mauvais augure pour les perspectives économiques déjà sombres de la Chine, ont déclaré des analystes. Remplacement responsables économiques chevronnés avec des personnes ayant beaucoup moins d’expérience signale également une politique davantage axée sur l’idéologie qui pourrait encore nuire à la croissance du secteur privé et aggraver les liens de Pékin avec les États-Unis, ont-ils ajouté.

“Le marché est clairement déçu par le nouveau comité permanent du Politburo composé de sept membres qui est rempli d’alliés de Xi”, a déclaré Lilian Co, qui gère le Strategic China Panda Fund chez Eric Sturdza Investments.

“Étant donné que l’idéologie de Xi n’a pas été favorable au marché ces dernières années, une équipe de direction fidèle à Xi ne signifie aucun changement d’orientation politique tant qu’il est au pouvoir”, a-t-elle déclaré.

Le yuan a légèrement rebondi mercredi et les actions étaient également légèrement plus élevées, à la suite de déclarations coordonnées mardi soir de la banque centrale chinoise et de divers régulateurs financiers selon lesquelles ils maintiendraient la stabilité de la monnaie, des marchés chinois et du système financier. Mais il y avait peu de signes d’enthousiasme sur les marchés.

Absent de la nouvelle équipe dirigeante sont des hauts fonctionnaires qui ont soutenu les réformes du marché et l’ouverture de l’économie. Ceux qui ont été écartés comprenaient le premier ministre Li Keqiang, le vice-premier ministre Liu He et le gouverneur de la banque centrale Yi Gang.

Les investisseurs craignent que le resserrement de l’emprise de Xi sur le pouvoir signifie la poursuite de politiques telles que la stratégie zéro Covid et la répression du secteur privé qui ont déjà causé de graves dommages à la deuxième économie mondiale.

Les analystes craignent également que le retrait des réformistes de la direction du Parti communiste signifie que personne n’osera dire à Xi qu’il a tort si son programme politique échoue.

“Le fait que Xi ait rompu avec une longue tradition de représentation des membres des deux ailes du parti au sein du plus haut comité politique chinois ouvre la voie à un style de leadership qui donne la priorité aux loyautés personnelles plutôt qu’à la compétence et au discours productif”, a déclaré Sonja Opper, professeur à l’Université Bocconi. et un expert de l’économie chinoise.

“En effet, Xi Jinping établit une chambre d’écho autour de ses propres idées”, a-t-elle déclaré. “Le risque est que les dirigeants chinois s’isolent et perdent de vue des moyens alternatifs, voire meilleurs, d’aborder les nombreux défis auxquels le pays est confronté.”

Les blocages fréquents de Covid ont entravé les dépenses de consommation, perturbé les chaînes d’approvisionnement et causé des pertes d’emplois massives. Le secteur privé autrefois dynamique du pays suffoque sous la campagne de «prospérité commune» de Xi. Une crise immobilière persistante et un affaiblissement de l’économie mondiale ont aggravé les problèmes.

La Banque mondiale a récemment abaissé ses prévisions de croissance de la Chine à 2,8 % en 2022, la première fois qu’elle prévoyait que l’économie chinoise serait à la traîne du reste de l’Asie depuis 1990. L’objectif officiel de Pékin est de 5,5 % de croissance pour cette année.

Les analystes disent que si Xi ferme la porte sur libéralisation du marché, les politiques pourraient être de plus en plus motivées par l’idéologie, ce qui nuirait davantage à l’industrie privée et aggraverait les tensions américano-chinoises.

“La vision de Xi n’est rien de moins qu’un nouvel ordre économique imprégné d’idéologie”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion basé à Washington.

La prolongation de son mandat ne fait que verrouiller l’orientation économique actuelle de la Chine – une orientation “sans vergogne hostile” aux forces du marché libre, a-t-il déclaré.

L’annonce de Xi la semaine dernière selon laquelle la définition de la sécurité nationale de la Chine devrait être élargie pour inclure au moins 16 domaines différents – y compris militaire, territorial, technologique, économique, alimentaire, énergétique, des ressources et des chaînes d’approvisionnement – ​​compliquera encore les choses.

“Ces problèmes économiques recoupent des facettes clés de la relation américano-chinoise, ce qui signifie que la détérioration des liens ne se limitera pas aux points de clivage traditionnels, tels que Taïwan ou la mer de Chine méridionale”, a ajouté Singleton.

Les changements de personnel ont également été remarquables.

Li Qiang, le chef du parti de Shanghai qui a présidé le verrouillage chaotique de deux mois de la ville, est désormais le deuxième plus haut responsable du parti après Xi. Cela le met en ligne pour succéder au Premier ministre Li Keqiang lorsqu’il démissionnera en mars. Il sera confronté à la tâche de gérer économie de près de 18 000 milliards de dollars.

Li, 63 ans, serait le premier Premier ministre depuis l’ère Mao à ne pas avoir travaillé auparavant au Conseil des affaires d’État – le cabinet chinois – en tant que vice-Premier ministre, ont souligné les analystes.

“Li n’a aucune expérience du gouvernement central”, a déclaré Julian Evans-Pritchard, économiste principal pour la Chine chez Capital Economics. “Et son palmarès au niveau local n’est pas parfait – il a raté la réponse initiale de Shanghai à la vague Omicron plus tôt cette année.”

Sa nomination par rapport à des candidats plus qualifiés est un exemple clair que “la promotion officielle est devenue moins méritocratique sous Xi”, la loyauté et les liens personnels prenant de plus en plus le pas sur les références bureaucratiques, a-t-il ajouté.

Tout aussi remarquables sont ceux qui ont été écartés.

Liu He, qui a mené les négociations avec les États-Unis pendant la guerre commerciale en 2018 et 2019, a perdu son siège au Comité central du parti, qui compte 205 membres.

“[His] Le départ signifie la perte de l’un des rares économistes chinois formés à l’étranger et soucieux des réformes à un poste de direction de premier plan », a également déclaré Evans-Pritchard.

Liu était considéré par beaucoup comme “un pont entre l’Est et l’Ouest, et quelqu’un qui comprenait la valeur du marché et du secteur privé”, a déclaré Singleton.

L’homme pressenti pour remplacer Liu au poste de vice-Premier ministre chargé des affaires économiques est He Lifeng, chef de la Commission nationale du développement et de la réforme et nouveau visage du Politburo, qui compte 24 membres. La NDRC est le principal planificateur économique de la Chine, responsable de l’élaboration des plans économiques du pays et de la supervision des grands projets d’investissement de l’État.

“Bien que He Lifeng soit un économiste de formation universitaire, tout comme Liu He, ses antécédents suggèrent qu’il est susceptible de favoriser une approche plus étatique de la gestion économique”, a déclaré Evans-Pritchard.

Il reste à voir qui occupera les postes économiques les plus importants jusqu’à ce que les annonces officielles soient faites en mars. Mais compte tenu de la façon dont le remaniement de la direction s’est déroulé jusqu’à présent, les analystes craignent que des personnes fidèles mais moins compétentes ne soient choisies.

“La qualité de l’élaboration des politiques a souffert ces dernières années, car les responsables se sont de plus en plus concentrés sur les démonstrations de loyauté et moins sur la bonne gouvernance et les performances économiques”, a déclaré Evans-Pritchard.

“Cette tendance pourrait s’aggraver maintenant que Xi s’est entouré d’hommes ‘oui'”, a-t-il ajouté.

La consolidation du pouvoir de Xi risque de saper la productivité et la croissance, au lieu de les stimuler comme il l’espérait.

“Alors que Xi ferme maintenant la porte à la libéralisation du marché, les entreprises américaines et en particulier les sociétés de services financiers américaines pourraient devoir reconsidérer leurs investissements actuels et futurs en Chine, ce qui ne pourrait qu’exacerber davantage les nombreux défis économiques sérieux auxquels le pays est confronté”, a déclaré Singleton.