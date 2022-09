NUR-SULTAN, Kazakhstan (AP) – Le président chinois Xi Jinping a entamé mercredi son premier voyage à l’étranger depuis le déclenchement de la pandémie avec une escale au Kazakhstan avant un sommet avec le Russe Vladimir Poutine et d’autres dirigeants d’un groupe de sécurité d’Asie centrale.

Le voyage de Xi souligne l’importance que Pékin accorde aux liens avec la Russie et l’Asie centrale alors que le Parti communiste au pouvoir promeut ses ambitions stratégiques au milieu des tensions avec Washington, le Japon et l’Inde.

Xi devait s’entretenir avec le président Kassym-Jomart Tokaïev, dont le gouvernement a annoncé qu’il discuterait de l’énergie et du commerce. Le Kazakhstan, un pays tentaculaire et peu peuplé de 19,4 millions d’habitants, est un important producteur de pétrole et de gaz. La Chine est un client de premier plan.

Jeudi, Xi devrait s’envoler pour Samarkand, en Ouzbékistan voisin, pour un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai composée de huit nations, un groupe vieux de deux décennies dirigé par la Chine et la Russie.

Pékin et Moscou considèrent l’OCS comme un contrepoids aux alliances américaines en Asie de l’Est.

Les autres gouvernements de l’OCS comprennent l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Les observateurs incluent l’Iran et l’Afghanistan.

Le dirigeant chinois promeut une “Initiative de sécurité mondiale” annoncée en avril suite à la formation du Quad par Washington, le Japon, l’Australie et l’Inde en réponse à la politique étrangère plus affirmée de Pékin. Xi a donné peu de détails, mais les responsables américains se plaignent que cela fasse écho aux arguments russes en faveur de l’attaque de Moscou contre l’Ukraine.

Xi et Poutine prévoient de tenir une réunion en tête-à-tête et de discuter de l’Ukraine, selon le conseiller en politique étrangère du président russe, Yuri Ushakov.

