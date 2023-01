Xi Jinping dit que la Chine est “du bon côté de l’histoire”

Pékin –

La Chine “se tient du bon côté de l’histoire”, a déclaré samedi le dirigeant du pays, Xi Jinping, dans un discours du Nouvel An qui est venu alors que des questions tourbillonnaient sur la gestion par son gouvernement du COVID-19 et des défis économiques et politiques au pays et à l’étranger.

S’exprimant à la télévision nationale derrière un bureau dans un bureau lambrissé, Xi a largement évité d’aborder directement les problèmes auxquels le pays est confronté, soulignant plutôt les succès dans la production agricole, l’élimination de la pauvreté et l’organisation des Jeux olympiques d’hiver en février.

Cependant, il s’est ensuite tourné quelque peu obliquement vers les défis auxquels est confronté le pays le plus peuplé du monde et la deuxième économie en importance, en disant: “Le monde n’est pas en paix”.

La Chine « plaidera toujours avec fermeté pour la paix et le développement … et se tient inébranlablement du bon côté de l’histoire », a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines ont vu des manifestations de rue contre le gouvernement de Xi, les premières auxquelles est confronté le Parti communiste au pouvoir depuis plus de trois décennies.

Le discours de Xi fait suite à un renversement renversant de la politique de confinement de la ligne dure de la Chine contre le COVID-19 qui a déclenché une augmentation massive des infections et des demandes des États-Unis et d’autres pour que les voyageurs en provenance de Chine prouvent qu’ils ne sont pas infectés.

Pendant ce temps, l’économie se bat pour sortir du marasme, stimulant la hausse du chômage, tandis que les liens avec les États-Unis et d’autres grandes nations sont à des niveaux historiquement bas.

Mis à part leur incertitude, les habitants de Pékin et d’autres villes ont repris le travail, les zones commerciales et les restaurants, les consommateurs se préparant pour les vacances du Nouvel An lunaire de janvier, les plus importantes du calendrier chinois.

Xi, qui est également à la tête des forces armées de plus en plus puissantes, s’est vu confier en octobre un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste, qui compte près de 97 millions de membres.

Après avoir écarté des rivaux potentiels et éliminé toutes les limites de ses mandats, il pourrait potentiellement servir de leader de la Chine pour le reste de sa vie.

La Chine a également subi des pressions pour son soutien continu à la Russie, et vendredi, Xi a tenu une réunion virtuelle avec le président russe Vladimir Poutine, au cours de laquelle il a été cité comme décrivant les événements en Ukraine comme une “crise”.

Le terme a marqué une rupture avec les références habituelles de la Chine à la “situation ukrainienne”, et le changement peut refléter l’inquiétude croissante de la Chine quant à la direction du conflit.

Pourtant, dans ses remarques à Poutine, Xi a pris soin de réitérer le soutien chinois à Moscou. La Chine a promis une amitié “sans limites” avec la Russie et n’a pas blâmé Poutine pour le conflit, tout en attaquant les États-Unis et l’OTAN et en condamnant les sanctions économiques punitives imposées à la Russie.