Xi Jinping dit aux anciens combattants américains que la Chine et les États-Unis « devraient et doivent » parvenir à une coexistence pacifique

Il doit y avoir une coexistence pacifique entre la Chine et les États-Unis, a déclaré Xi Jinping dans une lettre à deux anciens combattants.

Xi répondait à deux membres d’un groupe américain qui ont combattu pour la Chine contre le Japon dans les années 1940.

Les relations entre les pays sont tendues, mais ont récemment fait l’objet de plusieurs ouvertures diplomatiques positives.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré à deux vétérans américains des Tigres volants qui ont combattu pour la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale que la Chine et les États-Unis « devraient et doivent » parvenir à une coexistence pacifique, offrant ainsi aux deux parties des indices supplémentaires pour atténuer les tensions persistantes.

Dans sa réponse à une lettre de l’ancien pilote Harry Moyer et du pilote mitrailleur Mel McMullen, Xi a déclaré que les peuples chinois et américain avaient partagé le même ennemi dans leur lutte contre le Japon et avaient forgé une amitié « profonde », selon l’État chinois. médias mardi.

« En ce qui concerne l’avenir, la Chine et les Etats-Unis, en tant que deux pays majeurs, assument des responsabilités plus importantes en matière de paix, de stabilité et de développement dans le monde », a déclaré M. Xi.

« Ils devraient et doivent parvenir au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à une coopération gagnant-gagnant. »

Son appel à des relations stables et pacifiques fait suite à une série de réunions et de pourparlers entre responsables américains et chinois ces derniers mois visant à réduire les tensions et à rétablir les canaux de communication, y compris les contacts entre leurs armées.

L’American Volunteer Group, connu sous le nom de Flying Tigers, était un groupe de chasseurs composé d’anciens pilotes américains engagés par la République de Chine dirigé par le Kuomintang de Chiang Kai-shek, pour combattre le Japon en 1941 et 42.

Les aviateurs, dont les avions étaient emblématiques pour leurs visages de requin, étaient largement connus en Chine pour leurs exploits de bravoure face à des forces japonaises plus importantes alors qu’ils s’envolaient depuis des pistes rurales pavées à la main par les Chinois.

« Actuellement, les relations sino-américaines sont confrontées à de nombreuses difficultés et défis », a déclaré lundi le vice-président chinois Han Zheng au secrétaire d’État américain Antony Blinken en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Le monde a besoin de relations sino-américaines stables et saines », a déclaré Han.