Xi Jinping décroche un troisième mandat historique à la tête de la Chine

Xi Jinping a obtenu un troisième mandat historique à la tête de la Chine.

Xi a atteint une concentration de pouvoir comme aucun dirigeant chinois moderne autre que Mao.

Un Xi provocateur a également exhorté les membres du parti à se préparer à de nombreux défis, notamment un climat géopolitique qui se durcit.

Xi Jinping a obtenu dimanche un troisième mandat historique à la tête de la Chine et a promu certains de ses plus proches alliés du Parti communiste, consolidant ainsi sa position de dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Zedong.

Le Comité central du Parti communiste chinois a élu Xi au poste de secrétaire général pour un nouveau mandat de cinq ans, a rapporté Xinhua, faisant basculer le pays de manière décisive vers un régime à un seul homme après des décennies de partage du pouvoir entre son élite.

“Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble du parti pour la confiance que vous nous accordez”, a déclaré Xi aux journalistes au Grand Palais du Peuple de Pékin après l’annonce du vote à huis clos.

Il a promis de “travailler assidûment dans l’accomplissement de nos devoirs pour nous montrer dignes de la grande confiance de notre parti et de notre peuple”.

Xi a également été reconduit à la tête de la Commission militaire centrale de Chine.

L’homme de 69 ans est maintenant presque certain d’accéder à un troisième mandat en tant que président de la Chine, qui doit être officiellement annoncé lors des sessions législatives annuelles du gouvernement en mars.

Son onction est intervenue après un congrès d’une semaine de 2 300 délégués du parti triés sur le volet au cours duquel ils ont approuvé la “position centrale” de Xi à la direction et ont approuvé un remaniement radical qui a vu d’anciens rivaux démissionner.

Le 20e Congrès a élu le nouveau Comité central d’environ 200 hauts responsables du parti, qui se sont ensuite réunis dimanche pour élire Xi et les autres membres du Comité permanent – le sommet du pouvoir politique chinois.

Certains des alliés les plus proches de Xi ont été annoncés au sein du comité de sept hommes.

L’ancien chef du parti de Shanghai, Li Qiang, un confident de Xi, a été promu numéro deux, ce qui le rend susceptible d’être nommé premier ministre lors des sessions législatives annuelles du gouvernement en mars prochain.

Depuis qu’il est devenu le chef du pays il y a dix ans, Xi a atteint une concentration de pouvoir comme aucun dirigeant chinois moderne autre que Mao.

Il a aboli la limite présidentielle de deux mandats en 2018, lui ouvrant la voie pour gouverner indéfiniment.

Xi a également supervisé l’ascension de la Chine en tant que deuxième économie mondiale, une énorme expansion militaire et une posture mondiale beaucoup plus agressive qui a suscité une forte opposition de la part des États-Unis.

Malgré un pouvoir presque incontrôlé, Xi fera face à d’énormes défis au cours des cinq prochaines années, notamment la gestion de l’économie endettée du pays et la rivalité croissante des États-Unis.

La Chine contemporaine

Le vote de dimanche a mis fin à une semaine triomphale au cours de laquelle les hauts gradés chinois ont salué leur leadership du pays au cours des cinq dernières années.

Dans son discours d’ouverture de son 20e Congrès dimanche dernier, Xi a salué les réalisations du parti tout en passant sous silence les problèmes intérieurs tels que le ralentissement de l’économie et les dommages infligés par sa dure politique zéro-Covid.

Lourd en rhétorique idéologique et léger en politique, un Xi provocateur a également exhorté les membres du parti à se préparer à de nombreux défis, notamment un climat géopolitique qui se durcit.

Les analystes avaient surveillé de près si la charte du parti serait amendée pour consacrer la “Pensée de Xi Jinping” comme philosophie directrice, une décision qui placerait Xi sur un pied d’égalité avec Mao.

Cela n’a pas eu lieu, bien qu’une résolution ait appelé le credo “le marxisme de la Chine contemporaine et du 21e siècle”, ajoutant qu’il “incarne le meilleur de la culture et de l’éthos chinois de cette époque”.

Hu a emmené

Dans un geste inattendu qui a interrompu les débats lors de la cérémonie de clôture du Congrès de samedi, l’ancien dirigeant Hu Jintao a été conduit hors de la salle.

Le frêle homme de 79 ans semblait réticent à quitter le premier rang où il était assis à côté de Xi.

Les médias d’État ont rapporté samedi soir que Hu avait insisté pour assister à la session malgré son malaise.

“Lorsqu’il ne se sentait pas bien pendant la session, son personnel, pour sa santé, l’a accompagné dans une pièce à côté du lieu de la réunion pour se reposer. Maintenant, il va beaucoup mieux”, a déclaré Xinhua sur Twitter, une plate-forme de médias sociaux qui est bloqué en Chine.