Le président chinois Xi Jinping a déclenché des spéculations sur de possibles problèmes de santé après avoir mystérieusement sauté un discours majeur en Afrique du Sud, sans explication, cette semaine.

Xi devait s’adresser au forum des affaires des BRICS à Johannesburg lundi soir, mais son discours a été lu par son ministre du Commerce, Wang Wentao. Aucune explication n’a été proposée pour son absence, et cela a semblé être une surprise même pour les responsables chinois, car les articles sur l’événement du ministère chinois des Affaires étrangères citent le discours comme si Xi l’avait prononcé.

« Le président Xi Jinping a prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture du #BRICS Forum des affaires 2023. Le président Xi a déclaré que les changements dans le monde, à notre époque et dans l’histoire se déroulent d’une manière comme jamais auparavant, amenant la société humaine à un tournant critique », a écrit la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Bien que Xi ait assisté plus tard à un dîner au sommet, aucune explication n’a été proposée pour son absence antérieure, ce qui a amené certains à spéculer qu’il avait un problème de santé temporaire.

« Cette décision de dernière minute de sauter le forum des affaires semble encore plus étrange. Ainsi, en l’absence de toute information utile de la RPC [People’s Republic of China] les rumeurs sur le système vont circuler », a déclaré au Guardian Bill Bishop, l’auteur d’un important bulletin d’information sur les affaires chinoises.

Le projet chinois Global South a déclaré qu’il était très inhabituel que de hauts responsables chinois sortent hors calendrier sans aucun avertissement. Ce projet a été le premier à attirer l’attention sur le fait que le ministère des Affaires étrangères prétendait à tort que Xi avait prononcé le discours.

« Dire [Xi’s absence] C’est extraordinaire, c’est un euphémisme, car les dirigeants chinois ne manquent jamais d’événements hautement chorégraphiés comme celui-ci », a écrit le groupe sur X.

Le bloc économique des BRICS est un groupe dirigé par la Chine et la Russie qui vise à concurrencer les groupes économiques occidentaux comme le G7.

« Bien qu’à ce stade, cet effort soit largement ambitieux, Washington ne peut pas ignorer ce mouvement car il gagne de plus en plus de terrain », a déclaré mardi à Fox News Digital Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier de la Defense Intelligence Agency.

« Cela n’arrivera pas cette année ou l’année prochaine, mais à moins que Washington ne le prenne au sérieux et rétablisse la confiance mondiale dans le dollar américain, cesse de l’utiliser comme une arme de guerre économique plutôt que comme prévu à des fins économiques et non politiques, cela se produira progressivement. , » elle a ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine était également attendu au forum, mais il n’y a pas participé par crainte d’être arrêté pour des accusations portées par la Cour pénale internationale.

