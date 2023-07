Xi Jinping déclare que les pays partagent la responsabilité de promouvoir la croissance

BEIJING – Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi que Pékin s’opposait au « découplage et à la rupture des liens », selon une traduction CNBC d’un communiqué des médias d’État en langue chinoise.

La promotion de la croissance économique est la responsabilité partagée des pays de la région, a déclaré M. Xi, selon le rapport de ses remarques lors d’un sommet virtuel de l’Organisation de coopération de Shanghai.

L’OCS est une alliance politique, sécuritaire et commerciale dont les membres sont la Chine, l’Inde, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Le groupe compte également des « États observateurs » et des « partenaires de dialogue », dont l’Arabie saoudite a été promue en mars.

La Chine est disposée à travailler avec toutes les parties pour mettre en œuvre l’Initiative de développement mondial et à faire grossir le « gâteau » afin que les habitants de différents pays puissent en bénéficier, ont indiqué les médias d’Etat sur les remarques de M. Xi. Xi a proposé la Initiative mondiale de développement auprès des Nations Unies en 2021. Il prétend inclure des efforts pour soutenir les objectifs des Nations Unies en matière de développement durable.

Le pays s’oppose au protectionnisme, aux sanctions unilatérales et à la généralisation du concept de sécurité nationale, indique également le rapport mardi.