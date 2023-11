Xi Jinping déclare à Anthony Albanese que les relations sino-australiennes sont désormais « sur la bonne voie »

Xi a déclaré que les relations bilatérales étaient désormais « engagées sur la bonne voie d’amélioration et de développement », ajoutant que les échanges avaient repris et que certains problèmes avaient été résolus, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

« Les deux pays n’ont ni rancunes historiques ni conflits d’intérêts fondamentaux », a déclaré Xi.

02:27 Anthony Albanese devient le premier Premier ministre australien à se rendre en Chine en 7 ans Anthony Albanese devient le premier Premier ministre australien à se rendre en Chine en 7 ans

“La Chine et l’Australie doivent suivre la tendance du temps et construire une relation sino-australienne basée sur les intérêts communs des deux pays, dans laquelle nous nous traitons sur un pied d’égalité, recherchons un terrain d’entente tout en réservant nos opinions sur les divergences et nous engageons mutuellement. coopération bénéfique.

Xi a critiqué ce qu’il a qualifié de tentatives visant à forger « des cliques exclusives, une politique de groupe et une confrontation de blocs » dans la région Asie-Pacifique, affirmant que de tels petits groupes ne pouvaient ni résoudre les grands défis auxquels la planète était confrontée, ni s’adapter aux grands changements en cours dans la région. monde.

« A propos de ces tentatives de déstabilisation de la région Asie-Pacifique, nous devons à la fois être vigilants et nous y opposer », a déclaré Xi, sans mentionner Aukus ou « le Quad », un autre groupe de sécurité géopolitique comprenant l’Australie, les États-Unis, le Japon et l’Inde.

Albanese a déclaré que l’Australie avait un intérêt dans la croissance stable et continue de l’économie chinoise et dans son engagement continu avec le monde, selon un communiqué de son bureau.

« Et je crois que nous pouvons tous bénéficier d’une meilleure compréhension qui découle d’un dialogue de haut niveau et de liens entre les peuples », a-t-il déclaré.

«Là où des divergences surviennent, il est important que nous communiquions. De la communication naît la compréhension.

Avant la réunion, Albanese a suggéré que Xi était un homme de parole. “Il ne m’a jamais rien dit qui n’ait été fait”, a déclaré Albanese.

Xi a également suggéré à Albanese que les deux pays exploitent pleinement le potentiel de l’accord de libre-échange Chine-Australie et élargissent leur coopération dans des domaines émergents tels que le changement climatique et l’économie verte, ainsi que la coopération avec des tiers pour aider les nations insulaires du Pacifique Sud.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, visite dimanche les stands australiens à la China International Import Expo à Shanghai, avant les pourparlers Xi/Albanais. Photo : EPA-EFE

Il a déclaré que les mesures de « découplage, de restructuration de la chaîne d’approvisionnement ou de réduction des risques » étaient essentiellement un protectionnisme contraire au libre marché, et a promis que la Chine maintiendrait sa stratégie d’ouverture.

Lundi également, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue australienne Penny Wong. Les deux hommes se sont rencontrés pour la dernière fois en juillet en marge du sommet de l’Asean à Jakarta, en Indonésie.

“Chaque fois que nous nous rencontrons, le processus de compréhension mutuelle et d’amélioration des relations sino-australiennes fait un pas en avant”, a déclaré Wang, cité par les médias d’État chinois.

Avant de partir pour la Chine samedi, Albanese a déclaré qu’il s’attendait à ce que ce voyage soit une « étape très positive » pour les relations bilatérales, affirmant qu’il attendait avec impatience « des discussions et un dialogue constructifs » avec Xi et le Premier ministre chinois. Li Qiang qu’il a rencontré dimanche lors du congrès annuel de Shanghai Salon international des importations de Chine

Les deux pays entretiennent une « relation mature » qui est « dynamisée par la nature complémentaire de nos économies », a déclaré Albanese lors de l’exposition, qui a attiré plus de 3 400 exposants, dont plus de 200 entreprises australiennes.

« À l’instar des autres économies de notre région, Australie et Chine ont prospéré grâce à la certitude et à la stabilité rendues possibles par un commerce fondé sur des règles », a déclaré Albanese.

“Un engagement économique constructif entre les pays aide à construire des relations… c’est pourquoi le gouvernement que je dirige continuera à travailler de manière constructive avec la Chine”, a déclaré Albanese, dont le parti de centre-gauche Parti travailliste a pris ses fonctions en 2022.

Farrell a déclaré samedi après une réunion avec son homologue chinois Wang Wentao qu’il s’attendait à ce que les obstacles sur les fruits de mer et les produits à base de viande rouge australiens soient supprimés « dans un laps de temps très court », tandis que Li a promis que la Chine élargirait davantage l’accès au marché et les importations.

Albanese a réussi à atténuer les tensions économiques entre la Chine et l’Australie. La plupart des barrières commerciales imposées à la suite d’un différend diplomatique en 2020, qui avait coûté 20 milliards de dollars australiens (13 milliards de dollars) aux exportateurs australiens, ont depuis été levées.

Selon Koh King Kee, président du groupe de réflexion sur les relations internationales Center for New Inclusive Asia, Albanese était un « politicien très pragmatique », donnant la priorité aux considérations économiques sur les questions militaires lors du dernier cycle de négociations avec Pékin.

“Il n’y a pas d’alternative à l’immense marché de consommation chinois et, étant donné la classe moyenne croissante, la demande de produits importés ne fera qu’augmenter”, a déclaré Koh, ajoutant que de nombreux produits australiens, notamment le vin, la viande rouge et les fruits de mer, dépendaient des ventes en Chine. Chine.

Mais le commerce sino-australien et les alliances militaires australiennes, comme Aukus, sont des questions distinctes, et peu de choses changeront en ce qui concerne cette dernière, a-t-il ajouté.

Albanese et sa délégation concluent mardi leur voyage en Chine.