Xi Jinping de Chine se rendra en Arabie saoudite pour des sommets régionaux

RIYAD, Arabie saoudite – Le dirigeant chinois se rendra mercredi en Arabie saoudite pour une série de sommets réunissant des chefs d’État de tout le Moyen-Orient, une région où les alliés américains de longue date se rapprochent de plus en plus de la Chine.

Le président chinois, Xi Jinping, visitera le royaume pendant trois jours et assistera aux sommets Arabie-Chine, Golfe-Chine et Arabe-Chine, a rapporté mardi l’agence de presse d’Etat saoudienne. Plus de 30 chefs d’État et dirigeants d’organisations internationales prévoient d’y assister, selon le rapport, ajoutant que l’Arabie saoudite et la Chine devaient signer un “partenariat stratégique”.

La visite de M. Xi en Arabie saoudite vise à approfondir les liens vieux de plusieurs décennies de la Chine avec la région du Golfe, qui ont commencé de justesse comme une tentative de sécuriser le pétrole, et se sont depuis transformés en une relation complexe impliquant des ventes d’armes, des transferts de technologie et des projets d’infrastructure.

Le dirigeant chinois devrait signer une série de contrats avec le gouvernement saoudien et d’autres États du Golfe, envoyant le message que l’influence de Pékin dans la région augmente à un moment où Washington s’est éloigné du Moyen-Orient pour consacrer plus d’attention à l’Asie.