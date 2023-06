Xi Jinping de Chine accueille Xiomara Castro du Honduras alors que la controverse sur l’espionnage de Cuba tourbillonne aux États-Unis

Les présidents du Honduras et de la République populaire de Chine se sont rencontrés lundi à Pékin pour discuter du début d’un accord de libre-échange entre les deux nations.

La visite d’État de six jours du président hondurien Xiomara Castro avec le président chinois Xi Jinping intervient alors que l’inquiétude grandit aux États-Unis au sujet d’une base d’espionnage chinoise présumée en cours de construction à Cuba, à proximité.

« Vous avez résolument rempli votre promesse électorale d’établir des relations diplomatiques avec la Chine, pris une décision historique et démontré votre ferme volonté politique », a déclaré Xi à Castro à Pékin.

Le Honduras et la Chine ont établi des relations formelles en mars de cette année, et le gouvernement hondurien espère que la nouvelle relation ouvrira des voies pour alléger leurs lourdes dettes et développer les exportations vers le pays d’Asie continentale.

La Chine, quant à elle, bénéficiera du changement de politique du Honduras loin de Taiwan voisin – une île autonome qui, selon le continent, appartient légitimement à l’État communiste.

Pékin affirme que Taïwan démocratique et autonome fait partie de son territoire, à sous son contrôle par la force si nécessaire, et refuse la plupart des contacts avec les pays qui entretiennent des liens formels avec Taïwan.

Le Honduras a rompu ses relations avec Taïwan dans les mois qui ont précédé ses nouvelles relations diplomatiques avec la Chine.

« Le principe d’une seule Chine est la prémisse principale et le fondement politique de l’établissement de relations diplomatiques loyales et du développement des relations bilatérales », a déclaré M. Xi.

Taïwan n’est désormais reconnu que par 13 pays, dont la Cité du Vatican.

Les responsables de l’administration ont confirmé dimanche que la Chine s’efforçait de renforcer ses capacités d’espionnage à Cuba. La Chine maintient une base d’espionnage sur l’île, à 90 miles du sud de la Floride, depuis au moins 2019, ont déclaré des responsables.

« Il s’agit d’un problème permanent, et non d’un nouveau développement, et l’arrangement tel que décrit dans le rapport ne correspond pas à notre compréhension », a déclaré samedi un responsable de l’administration à Fox News.

Le Wall Street Journal a annoncé jeudi pour la première fois que la Chine et Cuba avaient conclu un accord secret pour que la Chine établisse un dispositif d’écoute électronique sur l’île, permettant aux services de renseignement chinois de « récupérer les communications électroniques dans tout le sud-est des États-Unis, où se trouvent de nombreuses bases militaires, et de surveiller le trafic des navires américains ».

L’administration Biden a d’abord déclaré que le rapport n’était « pas exact » avant de confirmer la nouvelle.

