Xi Jinping atterrit au Kazakhstan avant la rencontre prévue avec Poutine

Le président Xi Jinping a quitté la Chine mercredi pour la première fois en près de trois ans, marquant sa réémergence sur la scène internationale avec une tournée en Asie centrale destinée à faire avancer son objectif de forger un ordre mondial alternatif non dominé par l’Occident. Le dirigeant chinois a atterri à l’aéroport international Nursultan Nazarbayev dans la capitale du Kazakhstan avant une visite prévue plus tard dans la semaine en Ouzbékistan, où il devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande.

Le voyage précède un congrès du Parti communiste chinois au pouvoir en octobre, où Xi devrait prolonger son règne indéfiniment – ​​consolidant sa position de dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Zedong et lui donnant la possibilité de poursuivre plus agressivement sa vision de la Chine en tant que pays dominant. puissance mondiale.

Poutine et Xi se rencontreront en Ouzbékistan alors que les relations russo-chinoises fleurissent

“Le voyage de Xi à l’étranger vise à montrer qu’il a obtenu un troisième mandat autrefois impensable, ainsi qu’à renforcer son désir d’être considéré comme dirigeant une alliance de nations anti-occidentale”, a déclaré Craig Singleton, un haut responsable de la Chine. membre de la Fondation pour la défense des démocraties et ancien diplomate américain.

Jeudi, Poutine et Xi devraient tenir leur première rencontre en face à face depuis février, date à laquelle les deux ont déclaré un partenariat “sans limites” à Pékin, moins de trois semaines avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. Après des mois de soutien à la Russie sans approuver la guerre ou fournir un soutien matériel qui inviterait à des sanctions secondaires, les hauts dirigeants chinois ont récemment signalé un soutien plus fort alors que Poutine fait face à des revers militaires contre les forces ukrainiennes.

Li Zhanshu, le troisième plus haut dirigeant chinois, a déclaré lors d’une visite en Russie la semaine dernière que son pays comprenait et “soutenait pleinement” les “intérêts fondamentaux et les préoccupations de sécurité” de Moscou et a accusé les États-Unis et l’OTAN de pousser aux portes de la Russie. « Dans ces circonstances, la Russie a pris des mesures qu’elle estime devoir être prises. La partie chinoise comprend et, à divers égards, a apporté son soutien par une action coordonnée », a-t-il déclaré.

Pourtant, la Chine, inquiète des sanctions internationales, continuera probablement à offrir un soutien essentiellement rhétorique à Moscou. La visite très médiatisée de Xi dans une région historiquement dominée par la Russie met également en évidence la façon dont Pékin émerge comme le partenaire le plus important dans la relation. Depuis le lancement en 2013 de l’initiative “la Ceinture et la Route”, la politique étrangère phare de Xi conçue pour relier plus étroitement les pays à Pékin par le biais de projets commerciaux et d’infrastructures, la Chine a investi massivement dans les chemins de fer, les pipelines et d’autres infrastructures dans la région.

« La Russie a des vues et des intérêts en Asie centrale, et la Chine les ronge lentement. Cela offre une opportunité à la Chine car la Russie est vraiment en retrait », a déclaré Theresa Fallon, directrice du Centre d’études Russie Europe Asie à Bruxelles.

Avant l’OCS, fondée en 1996 par la Chine, la Russie, le Tadjikistan et le Kazakhstan pour résister à un ordre mondial dominé par l’Occident, Pékin a fait don de 67 limousines fabriquées par le constructeur chinois de voitures de luxe Hongqi, ainsi que de 40 bus, à l’usage des chefs d’État à le sommet.

«C’est un peu dire que nous sommes vraiment l’hôte. Nous sommes ici », a déclaré Fallon.

À la frontière sino-russe, de nouveaux liens sont forgés contre les États-Unis au sujet de l’Ukraine

La visite de Xi au Kazakhstan chevauche celle du pape François, ce qui laisse supposer que les deux pourraient se rencontrer dans le cadre des négociations entre le Vatican et Pékin sur le renouvellement d’un accord sur la nomination des évêques. Le Vatican a déclaré qu’il n’y avait pas de plans pour une réunion, et le pape a déclaré lors de son vol vers le Kazakhstan qu’il était “toujours prêt à aller en Chine”.

Pékin et le Saint-Siège ont rompu leurs relations dans les années 1950 après que Pékin a insisté pour que les catholiques du pays ne prient que dans des églises reconnues par le gouvernement chinois. En 2018, les deux parties sont parvenues à un accord qui ouvrirait la voie à des liens officiels en donnant au Vatican le dernier mot sur les évêques nommés par Pékin.

Les activités de Xi à l’étranger peuvent aider à détourner l’attention des défis intérieurs, où il est confronté à un grave ralentissement économique et à un mécontentement face à la politique stricte «zéro covid» du pays. Ces dernières années, il a également fait l’objet d’un examen international pour une répression des minorités au Xinjiang, la région du nord-ouest de la Chine qui borde le Kazakhstan. Les récits de la brutalité de la campagne, y compris la détention de Ouïghours et d’autres personnes dans des camps de rééducation, ont d’abord émergé des Kazakhs de souche qui avaient échappé au filet. Le mois dernier, un rapport des Nations Unies a conclu que la Chine pourrait avoir commis des crimes contre l’humanité.

Pourtant, avant la réunion politique cruciale du mois prochain, il semble y avoir peu de menaces contre la position de Xi. “Pour Xi, il a fait le tour de la victoire en interne, et c’est sa façon de le faire en externe”, a déclaré Raffaello Pantucci, chercheur principal à l’École d’études internationales S. Rajaratnam de l’Université technologique de Nanyang à Singapour.