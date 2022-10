Xi Jinping appelle la Chine à créer une “armée de classe mondiale” alors qu’il cible Taïwan

Le dictateur chinois Xi Jinping a appelé la Chine à créer une armée de classe mondiale alors qu’il déclarait sa suprématie sur Hong Kong et visait Taiwan dimanche.

Xi a fait ces commentaires lors de son discours d’ouverture au Congrès du Parti de la communauté chinoise à Pékin. Xi s’est exprimé devant 2 300 délégués du PCP qui voteront plus tard pour lui accorder un troisième mandat sans précédent en tant que président chinois et secrétaire général du PCC. Le dirigeant a exposé les ambitions de la Chine, déclarant sa détermination à renforcer l’armée du pays et à prendre le contrôle de Taiwan.

“Face aux graves provocations des activités séparatistes des forces indépendantistes de Taiwan et à l’ingérence dans les affaires de Taiwan par des forces extérieures, nous avons résolument mené une lutte majeure contre le séparatisme et l’ingérence, démontrant notre ferme détermination et notre capacité à sauvegarder la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale et à nous opposer l’indépendance de Taïwan”, a déclaré Xi, selon une traduction de Reuters.

“Nous persistons à œuvrer pour la perspective d’une réunification pacifique avec la plus grande sincérité. Cependant, il n’y a aucun engagement à renoncer à l’usage de la force et l’option de prendre toutes les mesures nécessaires est retenue”, a-t-il ajouté.

Le dirigeant a poursuivi en déclarant le “contrôle global” de la Chine sur Hong Kong, qui a longtemps été un bastion de la démocratie en raison de son histoire en tant que colonie britannique. Alors que les manifestants pro-démocratie ont initialement offert une forte résistance, une répression chinoise et une réforme du gouvernement de la ville ont réussi à intégrer la ville sous le PCC.

Cependant, le gouvernement de Xi est confronté à un défi beaucoup plus redoutable en prenant Taiwan, qui fonctionne comme une démocratie autonome depuis sa séparation du continent en 1949.

Taïwan bénéficie également d’un important soutien économique et militaire de la part des États-Unis et d’autres pays occidentaux, bien que ces pays ne reconnaissent techniquement pas l’indépendance ou la souveraineté de Taïwan.

Le dirigeant a appelé la Chine à renforcer son armée et sa “capacité de dissuasion stratégique”, selon Reuters.

La Chine a déjà organisé de vastes exercices militaires autour de Taïwan, utilisant la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur l’île comme excuse pour commencer les exercices. Les forces chinoises ont semblé simuler une invasion de l’île pendant des semaines tout au long du mois d’août.