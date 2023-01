Xi Jinping appelle à l’unité alors que la lutte contre le Covid en Chine entre dans une “nouvelle phase”

Le président chinois Xi Jinping a appelé à plus d’efforts et d’unité alors que le pays entre dans une “nouvelle phase” dans son approche de la lutte contre la pandémie, dans ses premiers commentaires au public sur Covid-19 depuis que son gouvernement a changé de cap il y a trois semaines et a assoupli son politique rigoureuse de confinement et de tests de masse.

Dans un discours télévisé pour marquer le Nouvel An, Xi a déclaré que la Chine avait surmonté des difficultés et des défis sans précédent dans la bataille contre Covid, et que ses politiques avaient été “optimisées” lorsque la situation et le temps l’exigeaient.

“Depuis le début de l’épidémie (…) la majorité des cadres et des masses, en particulier le personnel médical, les travailleurs de base ont bravé les épreuves et courageusement persévéré”, a déclaré Xi. “À l’heure actuelle, la prévention et le contrôle de l’épidémie entrent dans une nouvelle phase, c’est encore une période de lutte, tout le monde persévère et travaille dur, et l’aube est devant nous. Travaillons plus dur, la persévérance signifie la victoire et l’unité signifie la victoire.

Le changement brutal de la Chine au début du mois par rapport à la politique «zéro-Covid» qu’elle avait maintenue pendant près de trois ans a conduit à des infections qui ont balayé le pays sans contrôle. Cela a également provoqué une nouvelle baisse de l’activité économique et des inquiétudes internationales, la Grande-Bretagne et la France devenant les derniers pays à imposer des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine.

Le changement de la Chine fait suite à des protestations sans précédent contre la politique défendue par Xi, marquant la plus forte démonstration de défi public de sa présidence vieille de dix ans et coïncidant avec des chiffres de croissance sombres pour l’économie du pays de 17 milliards de dollars.

À Wuhan, l’épicentre de l’épidémie de Covid il y a près de trois ans, des milliers de personnes se sont rassemblées pour marquer le réveillon du Nouvel An et réfléchir à la pandémie. Les habitants ont exprimé l’espoir que la vie normale reviendrait en 2023 malgré une augmentation des cas depuis la levée des freins à la pandémie.

Beaucoup ont lancé des ballons dans le ciel lorsque les horloges ont sonné à minuit, comme le veut la tradition dans la ville du centre de la Chine, avant de prendre des selfies avec leurs amis.

Certains sont venus déguisés et presque toutes les personnes présentes portaient des masques alors que le pays subit une vague de Covid qui s’est accélérée après la chute des bordures.

“Au cours de l’année écoulée, j’ai le sentiment que Covid-19 était très grave et certains membres de ma famille ont été hospitalisés”, a déclaré à Reuters un lycéen de 17 ans, surnommé Wang, depuis le bord de la rivière peu après minuit. “J’espère qu’ils seront en bonne santé dans la nouvelle année. C’est la chose la plus importante.

La résidente Chen Mei, 45 ans, a déclaré qu’elle espérait que sa fille adolescente ne verrait plus de perturbations dans sa scolarité. “Quand elle ne peut pas aller à l’école et ne peut suivre que des cours en ligne, ce n’est certainement pas un moyen efficace d’apprendre”, a-t-elle déclaré.

“J’ai peur”, a déclaré une dame du nom de Jin, faisant référence à la possibilité d’être réinfectée. “J’avais encore peur quand je suis sorti ce soir, mais je voulais juste sortir, parce que tout le monde est sorti.”

Résident de Wuhan âgé de 24 ans, surnommé Chen, qui travaille dans le commerce électronique. “Cela faisait longtemps que les choses n’avaient pas été animées et vibrantes.”

La police a utilisé des haut-parleurs à plusieurs endroits, diffusant un court message en boucle disant aux gens de ne pas se rassembler, auquel les gens semblaient ne prêter que peu ou pas attention.

À Shanghai, qui, comme de nombreuses villes chinoises en 2022, a été soumise à un long verrouillage, beaucoup se pressaient sur la promenade historique au bord de la rivière, le Bund.

“Nous sommes tous venus de Chengdu pour célébrer à Shanghai”, a déclaré Da Dai, un responsable des médias numériques de 28 ans qui voyageait avec deux amis. “Nous avons déjà eu Covid, alors sentez maintenant qu’il est sûr de s’amuser.”

Partout au pays, de nombreuses personnes ont exprimé des espoirs similaires sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres étaient critiques.

Des milliers d’utilisateurs sur le Twitter chinois Weibo ont critiqué la suppression d’une vidéo réalisée par le média local Netease News qui rassemblait des histoires réelles de 2022 qui avaient captivé le public chinois.

De nombreuses histoires incluses dans la vidéo, qui ne pouvaient pas être vues ou partagées samedi sur les plateformes nationales de médias sociaux, ont mis en évidence les difficultés rencontrées par les personnes en raison de la politique Covid auparavant stricte.

Weibo et Netease n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un hashtag Weibo sur la vidéo a recueilli près de 4 millions de visites avant de disparaître des plateformes vers midi samedi. Les utilisateurs des médias sociaux ont créé de nouveaux hashtags pour que les commentaires continuent d’affluer.

“Quel monde pervers, vous ne pouvez que chanter les louanges du faux mais vous ne pouvez pas montrer la vraie vie”, a écrit un utilisateur, en joignant une capture d’écran d’une page vierge qui s’affiche lors de la recherche des hashtags.

La disparition des vidéos et des hashtags, considérée par beaucoup comme un acte de censure, suggère que le gouvernement chinois considère toujours le récit entourant sa gestion de la maladie comme une question politiquement sensible.

La vague de nouvelles infections a submergé les hôpitaux et les salons funéraires à travers le pays, avec des files de corbillards à l’extérieur des crématoriums alimentant l’inquiétude du public.

Zhang Wenhong, directeur du Centre national des maladies infectieuses, a déclaré au Quotidien du Peuple dans une interview publiée samedi que Shanghai avait atteint un pic d’infections le 22 décembre, affirmant qu’il y avait actuellement environ 10 millions de cas.

Il a déclaré que ces chiffres indiquaient que quelque 50 000 personnes dans la ville de 25 millions d’habitants devraient être hospitalisées dans les prochaines semaines.

À l’hôpital central de Wuhan, où le dénonciateur de Covid Li Wenliang a travaillé et est décédé plus tard du virus au début de 2020, le nombre de patients était en baisse samedi par rapport à la ruée des dernières semaines, a déclaré à Reuters un travailleur à l’extérieur de la clinique de fièvre de l’hôpital. “Cette vague est presque terminée”, a déclaré le travailleur, qui portait une combinaison de matières dangereuses.

Un pharmacien dont le magasin est à côté de l’hôpital a déclaré que la plupart des habitants de la ville avaient maintenant été infectés et récupérés. “Ce sont principalement les personnes âgées qui en tombent malades maintenant”, a-t-il déclaré.

Dans la première indication du bilan du géant chinois du secteur manufacturier suite au changement de politique COVID, les données de samedi ont montré que l’activité des usines avait diminué pour le troisième mois consécutif en décembre et au rythme le plus rapide en près de trois ans.