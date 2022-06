Xi Jinping affirme que le commerce avec la Russie atteindra de nouveaux records dans les mois à venir

BEIJING – Le président chinois Xi Jinping a souligné vendredi l’engagement de son pays à commercer avec la Russie, malgré les sanctions occidentales contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine.

« Aujourd’hui, notre coopération entre la Russie et la Chine [is] en hausse », a déclaré Xi, selon une traduction officielle en anglais diffusée par la chaîne de télévision publique russe RT. Il a cité la visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin début février.

« Le commerce au cours du premier semestre de cette année a été [in the tens of billions of U.S. dollars] et nous pouvons nous attendre à de nouveaux records dans les mois à venir, ce qui témoigne de la grande coopération entre nos deux nations », a déclaré M. Xi.

Le dirigeant chinois s’exprimait par vidéo lors de la session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, que Poutine a ouverte par un discours de plus d’une heure.

Les médias officiels chinois ont lu les propos de Xi n’a pas mentionné de « nouveaux records » dans le commerce entre la Chine et la Russie. La lecture a appelé à la suppression des barrières commerciales et à une plus grande coopération avec d’autres pays, dont la Russie.

Dans la lecture en chinois et dans la traduction de RT, Xi a souligné que le potentiel économique de la Chine n’avait pas changé et a parlé de la poursuite du développement de l’initiative « la Ceinture et la Route ».