Xi Jinping accueille le « vieil ami » Henry Kissinger alors que les relations entre la Chine et les États-Unis sont à la « croisée des chemins » | Nouvelles du monde

Le président chinois Xi Jinping a accueilli l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger à Pékin au milieu d’une relation glaciale entre les deux nations.

Président Xi a qualifié le politicien vétéran de « vieux amis » de la Chine, rappelant la première visite de M. Kissinger il y a 52 ans, lorsqu’il a contribué à combler le fossé diplomatique entre Washington et Pékin.

Le président a souhaité à M. Kissinger, qui a eu 100 ans en mai, une « vie longue et saine ».

Sa première visite avait « une grande signification historique » et a marqué un « tournant » dans les relations sino-américaines, lui a dit le président Xi.

« Le peuple chinois n’oublie jamais ses vieux amis et les relations sino-américaines seront toujours liées au nom d’Henry Kissinger. »

En 1971, M. Kissinger est devenu le premier haut fonctionnaire américain à visiter communiste Chine. En tant que secrétaire d’État, ses réunions secrètes ont ouvert la voie à la visite du président américain Richard Nixon l’année suivante.

« A la croisée des chemins »

Le président Xi a souligné que les deux pays se trouvaient maintenant à un moment crucial.

« Une fois de plus, la Chine et les États-Unis sont à la croisée des chemins pour savoir où aller à partir d’ici, et encore une fois, les deux parties doivent faire un choix. »

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken est le seul autre responsable américain à avoir rencontré le président ces dernières semaines.

Lors de leur rencontre le mois dernier, le président chinois a déclaré que les deux pays avaient fait « des progrès et étaient parvenus à un accord » sur « certaines questions spécifiques ».

M. Blinken a déclaré que les deux pays étaient convenus de la nécessité de stabiliser leurs relations et que les États-Unis travailleraient avec la Chine dans des domaines d’intérêt mutuel tels que la sécurité alimentaire.

Cependant, il a soulevé des « préoccupations » concernant les actions « provocatrices » de la Chine dans le détroit de Taiwan.

M. Kissinger a visité le pays plus de 100 fois et son dernier voyage dans la capitale remonte à 2019.

Son voyage cette semaine a été effectué « de sa propre volonté », a déclaré cette semaine un porte-parole du département d’État.

M. Kissinger a également rencontré le haut diplomate chinois Wang Yi et le ministre de la Défense Li Shangfu.