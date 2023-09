Xi Jinping a destitué son général dans le cadre d’une enquête pour corruption, estiment des responsables américains (rapport)

Les responsables américains estiment que le général chinois disparu Li Shangfu a en fait été démis de ses fonctions et placé sous enquête dans le cadre d’une éventuelle « purge de corruption » au sein de l’Armée populaire de libération (APL).

Un article du Financial Times (FT) cite trois responsables américains et « deux personnes informées des renseignements », et tous ont conclu que le président chinois Xi Jinping a démis Li de ses fonctions, à la suite de disparitions similaires et de l’éviction de deux généraux de l’APL. Rocket Force, qui exploite l’arsenal de missiles chinois.

L’enquête sur Li porte sur l’achat d’équipements militaires et inclut huit hauts responsables de l’unité des achats militaires, que Li a dirigée de 2017 à 2022 avant sa nomination au poste de ministre de la Défense. La commission d’inspection disciplinaire de l’armée mène l’enquête.

« Comme Shakespeare l’a écrit dans Hamlet, ‘Quelque chose est pourri dans l’État du Danemark' », a écrit l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« 1er : le ministre de la Défense Li Shangfu n’a pas été vu ni entendu depuis 3 semaines ; 2ème : il n’était pas présent lors de son voyage au Vietnam ; maintenant : il est absent de sa réunion prévue avec le chef de la marine singapourienne parce qu’il était assigné à résidence ??? » il a continué.

« Il pourrait y avoir du monde là-dedans », réfléchit Emanuel. « La bonne nouvelle, c’est que j’ai entendu dire qu’il avait remboursé son hypothèque auprès des promoteurs immobiliers Country Garden. »

Emanuel avait déjà alimenté les spéculations sur les responsables militaires chinois la semaine dernière lorsqu’il avait écrit pour la première fois que le gouvernement chinois ressemblait de plus en plus au roman d’Agatha Christie « Et puis il n’y en avait pas ».

Le général Shangfu, nommé ministre de la Défense en mars, n’est pas apparu publiquement depuis le 29 août, lorsqu’il a prononcé un discours au Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité à Pékin.

Les responsables internationaux ont immédiatement spéculé que la disparition pourrait être liée aux efforts de Xi pour renforcer sa position et éradiquer la corruption – une position que les responsables américains semblent soutenir avec une plus grande conviction.

Les sources du FT n’ont pas précisé ce qui, dans les renseignements, les a amenées à conclure que Li faisait l’objet d’une enquête, mais Reuters a rapporté jeudi que les autorités vietnamiennes ont révélé que Li avait brusquement annulé un voyage prévu pour la semaine dernière, invoquant un « problème de santé ».

Li n’a pas non plus réussi à rencontrer un haut responsable militaire singapourien en Chine la même semaine, a rapporté Reuters.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a répondu « aucun commentaire » à une demande de commentaires de Fox News Digital sur le rapport.

La destitution de plusieurs hauts responsables militaires et le remplacement inexpliqué du ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang en juillet après une disparition similaire du public ont soulevé plusieurs questions sur la position et le jugement de Xi.

Le Telegraph a qualifié la campagne anti-corruption d’effort visant à garantir la loyauté de l’APL envers Xi et son parti. Xi a poursuivi ses efforts anti-corruption contre des cibles occupant des postes de haut et de bas rang dans les secteurs de la finance, de l’énergie, du sport et des affaires en Chine.

Xi a trié sur le volet Li et Qin pour occuper leurs postes et les a démis tous deux en moins d’un an – dans le cas de Li, moins de six mois depuis sa nomination – et tous deux au milieu d’éventuelles accusations de corruption.

Un porte-parole du ministère chinois de la Défense a répondu aux questions sur la destitution des commandants de la Rocket Force en soulignant que l’armée avait une « tolérance zéro à l’égard de la corruption », sans nier que les commandants faisaient l’objet d’une enquête.

Le Département d’État américain n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Reuters a contribué à ce rapport.