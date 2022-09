NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lors de leur première rencontre face à face depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président chinois Xi Jinping aurait exprimé jeudi ses “préoccupations” face à la guerre qui dure depuis six mois, selon le président russe Vladimir Poutine.

“Nous comprenons vos questions et vos inquiétudes à ce sujet. Au cours de la réunion d’aujourd’hui, nous expliquerons bien sûr notre position”, a déclaré Poutine, selon Reuters.

Bien qu’il ne soit pas clair quels problèmes Pékin aimerait aborder en ce qui concerne l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qu’elle a refusé de condamner ou de qualifier de guerre, Poutine a remercié Xi pour sa “position équilibrée… en ce qui concerne la crise ukrainienne”.

Les deux hommes se sont rencontrés en marge de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à laquelle participaient six autres nations, dont l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

Xi et Poutine auraient pris pour cible les États-Unis lors de la rencontre de la journée et les auraient accusés de faire des pas « laids » pour maintenir leur domination mondiale en aidant Kyiv.

“Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment pris une forme absolument laide”, a déclaré Poutine lors de son discours d’ouverture lors du sommet. “Ils sont absolument inacceptables pour la grande majorité des pays du globe.”

Xi a adopté une approche plus délicate et s’est dit prêt à “donner l’exemple d’une puissance mondiale responsable et à jouer un rôle de premier plan pour amener le monde en évolution rapide sur la voie d’un développement durable et positif”.

L’Iran est maintenant également sur le point de rejoindre l’OCS et a signé jeudi un mémorandum pour rejoindre l’organe de sécurité en expansion.

Poutine, qui s’est tourné vers Téhéran pour fournir des armes alors que ses approvisionnements diminuent en Ukraine, a défendu cette décision et a déclaré que toute étape restante vers le partenariat avec l’Iran n’était qu’une “formalité”.

“Nous en sommes très heureux”, a déclaré Poutine selon un rapport de Tass. « Nous avons tout fait pour que l’Iran devienne membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai.