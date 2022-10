Xi fait une déclaration sur Hong Kong

Pékin a mis de l’ordre dans le chaos sur le territoire, a déclaré le dirigeant chinois

La Chine a obtenu un contrôle total sur Hong Kong, en veillant à ce que la région administrative spéciale soit dirigée par “patriotes” Le président Xi Jinping a déclaré dimanche dans son discours d’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste à Pékin.

Pékin a fait sortir Hong Kong du chaos à un état d’ordre et l’a fait tout en agissant conformément aux lois chinoises et locales, a insisté Xi devant 2 300 délégués au Grand Palais du Peuple.

“Un pays, deux systèmes” est la meilleure solution pour le territoire et doit être respectée à long terme, a-t-il déclaré.

Le président a promis que le gouvernement chinois aiderait Hong Kong à s’intégrer au continent et à prospérer grâce à cette coopération renforcée.

Pendant ce temps, M. Xi a souligné que malgré les récents changements, Hong Kong est toujours dirigé par son propre peuple et conserve un degré élevé d’autonomie.

Le nouveau directeur général pro-Pékin de Hong Kong, John Lee, a été investi par Xi début juillet. Lee, un ancien responsable de la sécurité, a promis de transformer la région administrative spéciale en un pôle technologique international en “tirer parti et combiner les forces respectives de Hong Kong et du continent.”

LIRE LA SUITE: Le chinois Xi s’engage à Taiwan

Cette année marque le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la gouvernance chinoise après plus de 150 ans de domination britannique. Selon l’accord entre Pékin et Londres, le territoire aurait une forme d’autonomie et d’indépendance judiciaire pendant au moins 50 ans après la rétrocession en 1997.

Cependant, l’Occident a accusé la Chine de restreindre cette autonomie et de démanteler les institutions démocratiques locales. Les tensions ont augmenté à Hong Kong après l’introduction d’une loi sur la sécurité nationale en 2020 qui a conduit à de violentes manifestations et à des appels à l’indépendance, qui ont finalement forcé Pékin à intervenir.