Xi exhorte à prendre des mesures pour “protéger” des vies alors que la Chine lutte contre la vague de Covid-19

Une étude estime qu’environ un million de personnes pourraient mourir en Chine au cours des prochains mois.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que le pays devrait lancer une campagne de santé pour la prévention et le contrôle de l’épidémie.

Les crématoriums et hôpitaux chinois sont submergés par la vague de Covid-19.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté lundi les responsables à prendre des mesures pour protéger des vies dans ses premières remarques publiques sur Covid-19 depuis que Pékin a considérablement assoupli les mesures de confinement strictes ce mois-ci.

Après s’être largement coupée du reste du monde pendant la pandémie, la Chine connaît aujourd’hui la plus forte poussée d’infections de la planète après avoir brusquement levé les restrictions qui ont torpillé l’économie.

Des études ont estimé qu’environ un million de personnes pourraient mourir au cours des prochains mois. De nombreux membres de la population sont désormais aux prises avec des pénuries de médicaments, tandis que les installations médicales d’urgence sont mises à rude épreuve par un afflux de patients âgés sous-vaccinés.

“À l’heure actuelle, la prévention et le contrôle du Covid-19 en Chine sont confrontés à une nouvelle situation et à de nouvelles tâches”, a déclaré Xi dans une directive, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

“Nous devons lancer la campagne de santé patriotique de manière plus ciblée (…) renforcer une ligne de défense communautaire pour la prévention et le contrôle de l’épidémie, et protéger efficacement la vie, la sécurité et la santé des gens”, a déclaré M. Xi.

Les hôpitaux et les crématoriums à travers le pays regorgent de patients et de victimes de Covid-19, tandis que la Commission nationale chinoise de la santé a annoncé dimanche qu’elle cesserait de publier des statistiques quotidiennes sur les infections et les décès à l’échelle nationale.

La décision de supprimer le nombre quotidien de virus intervient alors que l’on craint que la vague croissante d’infections dans le pays ne soit pas reflétée avec précision dans les statistiques officielles.

Pékin a admis que l’ampleur de l’épidémie est devenue “impossible” à suivre après la fin des tests de masse obligatoires, car les gens ne sont plus obligés de déclarer les résultats des tests aux autorités.

Et la semaine dernière, Pékin a resserré les critères selon lesquels les décès de Covid-19 étaient comptés – une décision selon les experts supprimerait le nombre de décès attribuables au virus.

La vague hivernale précède deux jours fériés majeurs le mois prochain, au cours desquels des millions de travailleurs migrants devraient se rendre dans leur ville natale pour retrouver leurs proches.

Les autorités se préparent à ce que le virus frappe durement les zones rurales sous-financées et ont appelé lundi à un approvisionnement garanti en médicaments et en traitements médicaux pendant le jour de l’An et les vacances d’une semaine du Nouvel An lunaire, qui commencent le 21 janvier.

Le Parti communiste au pouvoir et le Conseil d’État ont publié un avis appelant les responsables à “assurer l’ajustement et la transition sans heurts et ordonnés des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie”.

– Des millions de personnes infectées par jour –

Ces derniers jours, les responsables de la santé de la riche province côtière du Zhejiang ont estimé qu’un million d’habitants étaient infectés par jour, tandis que la ville côtière de Qingdao prévoyait environ 500 000 nouvelles infections quotidiennes et la ville manufacturière du sud de Dongguan entre 250 000 et 300 000.

Des enquêtes non officielles et une modélisation basée sur les termes des moteurs de recherche suggèrent que la vague a peut-être déjà atteint son apogée dans certaines grandes villes, notamment Pékin et Chongqing.

Un sondage auprès de plus de 150 000 habitants de la province du Sichuan, dans le sud-ouest, organisé par des responsables du contrôle des maladies, a montré que 63% avaient été testés positifs pour Covid-19, et a estimé que les infections avaient culminé vendredi.

Seuls six décès de Covid-19 ont été officiellement signalés depuis que Pékin a levé la plupart de ses restrictions au début du mois.

Mais les employés des crématoriums interrogés par l’AFP ont fait état d’un afflux inhabituel de corps, tandis que les hôpitaux ont déclaré comptabiliser plusieurs décès par jour, alors que les urgences se remplissent.

Le principal centre de services funéraires de la métropole méridionale de Guangzhou a reporté toutes les cérémonies jusqu’au 10 janvier pour se concentrer sur les crémations en raison de la “grosse charge de travail”, selon un avis publié en ligne dimanche.

Les censeurs et les porte-parole chinois ont fait des heures supplémentaires pour faire passer la décision de supprimer les restrictions de voyage strictes, les quarantaines et les verrouillages instantanés comme une victoire, même si les cas montent en flèche.