Xi et Poutine se rencontrent en Chine sur fond de divisions sur la guerre entre Israël et le Hamas

HONG KONG — Le président russe Vladimir Poutine a félicité mercredi son « cher ami » Xi Jinping alors que les deux dirigeants s’exprimaient lors d’une conférence internationale à Pékin, où le président chinois a exposé sa vision d’un ordre mondial alternatif, moins dominé par les États-Unis et leurs alliés. alliés.

Leur apparition ensemble a eu lieu alors que le président Joe Biden est arrivé à Tel Aviv pour montrer son soutien à Israël à la suite d’une attaque terroriste dévastatrice et coordonnée menée par des militants du Hamas contre des kibboutzim, des festivals de musique et dans les rues de la ville le 7 octobre, et après qu’Israël a lancé une campagne de frappes aériennes meurtrières. sur la bande de Gaza densément peuplée, une enclave palestinienne contrôlée par le Hamas.

Biden s’est dit « indigné » par l’explosion survenue mardi dans un hôpital de la ville de Gaza, qui aurait tué des centaines de personnes et pour laquelle Israël et le Hamas se sont mutuellement reprochés. L’explosion a déclenché des protestations à travers le Moyen-Orient et menace de faire dérailler les efforts diplomatiques des États-Unis et d’autres pays pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas, qui a tué mercredi plus de 3 400 personnes à Gaza et 1 400 personnes en Israël.

Poutine a qualifié l’explosion de l’hôpital d’« événement terrible » et de « désastre ».

« J’espère vraiment que cela sera le signal qu’il faut mettre fin à ce conflit le plus rapidement possible », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Dans tous les cas, il faut travailler à la possibilité d’entamer des contacts et des négociations. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin était « choqué et condamne fermement » l’explosion de l’hôpital, exprimant ses condoléances aux victimes et appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des civils.

Poutine s’est également dit optimiste quant à l’avenir des relations sino-russes et a estimé que des conflits tels que sa guerre en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas n’ont fait que les renforcer.

« Tous ces facteurs externes constituent des menaces communes et renforcent la coopération russo-chinoise », a-t-il déclaré.

Des liens occidentaux tendus

Des représentants de plus de 130 pays, pour la plupart en développement, dont des chefs d’État, se sont réunis dans l’imposant Grand Palais du Peuple sur la place Tiananmen pour le forum de deux jours marquant le 10e anniversaire de l’initiative de la Ceinture et de la Route signée Xi.

Dans le cadre de ce programme, la Chine a financé d’importants projets d’infrastructures dans le monde entier dans le but de renforcer ses relations avec l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et le Moyen-Orient, même si, dans certains cas, ils ont été critiqués car ils accusent les pays à faible revenu d’une dette excessive.

Dans un discours prononcé mercredi lors de la cérémonie d’ouverture, Xi a déclaré que l’initiative « la Ceinture et la Route » avait « établi un nouveau cadre pour la coopération internationale ».

Il a également mis en garde contre les efforts déployés par les États-Unis et d’autres pays pour réduire leur dépendance à l’égard de la Chine, la deuxième économie mondiale, par le « découplage ». Pékin s’est opposé aux mesures qu’il considère comme visant à contenir sa croissance, telles que les contrôles américains sur les exportations de puces semi-conductrices, que le ministère du Commerce a déclaré mardi qu’il étendait pour des raisons de sécurité nationale.

« Considérer le développement des autres comme une menace ou prendre l’interdépendance économique comme un risque n’améliorera pas sa propre vie ni n’accélérera son développement », a déclaré Xi, sous le regard de Poutine au premier rang.

S’exprimant après Xi, Poutine a salué l’Initiative la Ceinture et la Route comme « un véritable plan mondial » qui « vise à créer des relations mondiales plus équitables et multipolaires ».

La plupart des pays d’Europe occidentale et d’autres alliés des États-Unis ont limité au minimum leur représentation au Forum de la Ceinture et de la Route, y compris l’Italie, qui semble sur le point de se retirer officiellement de l’initiative. L’ambassadeur d’Italie en Chine était l’un des nombreux responsables européens qui ont quitté le pays alors que Poutine s’exprimait pour protester contre la guerre en Ukraine.

Les liens de la Chine avec l’Occident ont été tendus par son soutien économique et politique à la Russie dans cette guerre, que Pékin s’abstient de qualifier d’invasion. Lors d’une réunion avec Poutine mercredi qui a duré environ trois heures, Xi a déclaré que la Chine soutenait la Russie dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de sa sécurité et de ses intérêts de développement, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères qui ne mentionnait pas l’Ukraine.

La guerre entre Israël et le Hamas n’a fait qu’approfondir le désaccord occidental avec la Chine et la Russie, qui ont toutes deux évité de condamner le Hamas et affirment que la solution fondamentale au conflit est la création d’un État palestinien indépendant.

Dans leurs remarques avant leur rencontre de mercredi, Xi et Poutine ont souligné l’importance des relations solides entre leurs pays.

« Les deux pays ont approfondi leur confiance politique mutuelle et maintenu leur coordination stratégique de manière étroite et efficace », a déclaré M. Xi, soulignant que le commerce entre les deux pays avait atteint un record de 190 milliards de dollars l’année dernière.

« Dans les conditions difficiles actuelles, une coordination étroite de la politique étrangère est particulièrement nécessaire », a déclaré Poutine à Xi.

Les deux dirigeants de longue date, qui ont déclaré l’année dernière un partenariat « sans limites » entre leurs pays lors d’une réunion à Pékin quelques semaines avant l’invasion russe de l’Ukraine, se sont rencontrés plus de 40 fois au cours des dix dernières années et évoquent fréquemment leur amitié.

Le voyage de Poutine en Chine est son premier hors de l’ex-Union soviétique depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre lui en mars, l’accusant d’avoir envoyé illégalement des enfants d’Ukraine en Russie.

Les médias d’État vietnamiens ont rapporté mardi que lors du forum, Poutine avait également accepté une invitation du président vietnamien à se rendre « bientôt » à Hanoï.

À Pékin, Poutine a également rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le seul chef de gouvernement de l’Union européenne à assister au forum, dans le cadre de l’une des rares réunions que le président russe a eues avec un dirigeant européen depuis l’invasion de l’Ukraine en février de l’année dernière.